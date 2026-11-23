El temor de Carlos Alcaraz ante el nivel de Sinner en tierra batida: "Va a ser realmente peligroso"

El número 3 del mundo le deseó una "recuperación rápida" a su gran rival: "Simplemente no puedo esperar a verlo de vuelta en la pista".

Jannik Sinner lleva alejado de las pistas desde la final de Wimbledon del pasado 13 de julio y, siendo una incógnita el estado de su rodilla, se desconoce cuándo reaparecerá.

Este domingo, Carlos Alcaraz venció en dos mangas a Alexander Zverev en las ATP Finals y en declaraciones a 'SuperTennisTV' quiso acordarse de su rival.

"Obviamente, es una lástima que no tengamos a Jannik, para ser honesto. Todos sabemos lo importante que es Jannik, no solo en Italia sino en todo el mundo para el tenis", arrancó el murciano.

Ambos no se ven las caras desde la final del Masters 1000 de Montecarlo el pasado mes de abril, y Carlitos aseguró que apenas sabe de él desde entonces.

"Realmente lo extrañamos, para ser honesto. No lo he visto durante muchos meses en este momento desde que me lesioné, desde abril, un tiempo realmente largo", señaló.

A pesar de su larga lesión, Alcaraz tiene claro que volverá siendo aún mejor jugador: "Simplemente no puedo esperar a verlo de vuelta en la pista, no puedo esperar a verlo en forma, saludable. Solo le deseo lo mejor y una recuperación rápida, y estoy bastante seguro de que volverá aún mejor y aún más fuerte".