La selección femenina de Irán se niega a cantar el himno durante la Copa Asia en protesta contra el régimen

La jugadora iraní, Fatemeh Makhdoumi, durante el partido Irán- Corea del Sur, correspondiente a la Copa de Asia femenina.

El contexto Cuando se cumplen cuatro jornadas de bombardeos de Israel y EEUU sobre Teherán, y mientras Irán responde atacando diferentes bases militares, el conflicto en Oriente Medio se extiende hasta el futbol femenino.

Las jugadoras de la selección femenina de fútbol de Irán han protestado contra la guerra en Oriente Medio y el régimen iraní al negarse a cantar el himno nacional durante la Copa Asia de Fútbol 2026 en Australia. Esta acción silenciosa se produce tras los bombardeos de Israel y Estados Unidos a Irán y la muerte del líder supremo Alí Jamenei. La seleccionadora Marziyeh Jafari evitó comentar sobre la situación política, destacando la importancia del torneo para las mujeres. La clasificación de Irán ha sido celebrada por activistas pro igualdad de género, en un contexto de represión y protestas en Irán. Los conflictos han dejado numerosas víctimas en la región.

Las jugadoras de la selección femenina de futbol de Irán han dado un paso adelante para mostrar su opinión sobre la guerra que ya se expande por Oriente Medio y que amenaza a Europa. Tras los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán, iniciados el pasado sábado 28 de febrero, estas deportistas se han negado a cantar el himno de su país durante la celebración de la Copa Asia de Futbol 2026, en Australia. Competición en la que se estrenaron este lunes con una derrota contra Corea del Sur de tres goles a cero.

Porque la selección femenina de Irán ha apostado por guardar silencio durante el inicio de sus partidos. Aunque no han querido pronunciarse sobre la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, y de otros miembros de la cúpula del régimen islámico, sí que han usado el silencio para expresarse y mostrar su protesta contra el régimen.

Lo han hecho durante los actos protocolarios que anteceden a cualquier partido. Porque aunque el himno de Irán ha sonado en el estadio y la selección ha aguardado de pie y recta mientras sonaba, no han cantado la letra del himno como viene siendo habitual. Siempre y cuando, dicho lema tenga letra. A las futbolistas se ha unido el cuerpo técnico.

La seleccionadora iraní, Marziyeh Jafari, en la rueda de prensa tras el partido de Irán- Corea del Sur, correspondiente a la Copa de Asia femenina.

En la habitual rueda de prensa previa al partido, la seleccionadora iraní, Marziyeh Jafari, evitó responder la pregunta de un periodista sobre cómo maneja el equipo persa la situación en su país, sobre todo tras la muerte de Jameneí bajo las bombas de Netanyahu y Donald Trump.

"Creo que no deberíamos hablar de estos temas en este momento. Nuestro equipo ha llegado aquí para disputar este torneo, lo cual es muy importante para las mujeres", sentenció.

La clasificación de la selección persa a la Copa Femenina de Asia, la primera desde 2002, ha sido celebrada por activistas que defienden la igualdad de género, especialmente por la opresión que impone el régimen iraní a las mujeres, como el uso obligatorio del velo en espacios públicos.

Esta imposición fue uno de los detonantes de las protestas registradas este año en Irán, que se saldaron con 3.117 muertes reconocidas por el régimen islámico, aunque organizaciones de derechos humanos triplican ese balance.

Los ataques israelíes y estadounidenses dejan hasta ahora unos 555 muertos en Irán, según la Media Luna Roja. Mientras tanto, la ofensiva en venganza emprendida por Teherán deja daños en países como Catar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait. Asimismo, Israel bombardeó hoy Líbano tras un ataque de Hizbulá al norte de Israel.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.