El jefe de Ducati insiste en señalar las decisiones de MotoGP: "Márquez recibió una sanción discutible"

Gigi Dall'Igna, jefe de Ducati, no entiende que dirección de carrera le pidiera a Marc que dejara pasar a Pedro Acosta en la sprint de Tailandia.

El mundial de MotoGP ha comenzado con mucha polémica. Ha pasado casi una semana de la sanción de Marc Márquez en la sprint del sábado en Tailandia, pero en Ducati no olvidan. Gigi Dall'Igna, uno de los hombres fuertes de la marca, ha insistido en que aquella decisión fue "discutible".

Esto ha escrito en sus redes sociales el ingeniero: "Una sanción discutible de dirección de carrera le costó la victoria a Marc. Y luego en la carrera, a pesar de algunas dificultades, el podio estaba a su alcance antes de verse obligado a retirarse".

Ducati asume que sus rivales les han alcanzando y quizá superado. Por eso Gigi les felicita: "Felicidades a nuestros rivales, que se han impuesto con todo merecimiento. Su competitividad no es ninguna sorpresa".

"Debemos cerrar rápidamente la brecha. Somos conscientes de ello y no vamos a dejarnos llevar por el pánico. Se trata de un ciclo natural, una caída en el rendimiento puede ocurrir, especialmente después de un período tan largo de éxitos continuos. Ahora nuestros esfuerzos se centran en analizar los datos e introducir mejoras en la configuración de cara a las próximas carreras, con el fin de garantizar una mayor competitividad a nuestros pilotos", explica uno de los ingenieros más respetados de la parrilla de MotoGP.

Está convencido de que según avancen las semanas conocerán si de verdad están por detrás de las Aprilia o incluso de las KTM: "El calendario es largo y cuenta con diferentes circuitos. Solo después de las próximas citas tendremos una idea más clara de nuestra posición con respecto a la competencia".

Brasil, en tres semanas, es la próxima cita del calendario. Y si Marc vuelve a ser la única Ducati en luchar por el podio o por la victoria, en la fábrica de Bolonia deberían empezar a preocuparse.