Zverev cambia su discurso sobre Carlos Alcaraz: "En tierra está por encima de Sinner…"

El alemán dijo que Jannik Sinner estaba por delante de todos los tenistas, pero ahora ha cambiado su discurso.

Alexander Zverev hizo unas declaraciones muy polémicas sobre el tenis actual. Colocó a Jannik Sinner por encima de todos y en un segundo grupo se puso junto a Carlos Alcaraz y a Novak Djokovic. Y ahora ha cambiado un poco su discurso.

Dice que en tierra Alcaraz sí puede estar incluso por encima de Sinner: "La mayor diferencia por la ausencia de Carlos probablemente sea para Jannik, porque ahora mismo él es claramente el gran favorito. Carlos en tierra batida, cuando está sano, está al mismo nivel o incluso por encima de Jannik en favoritismo, especialmente en Roland Garros después de haber ganado allí dos veces".

"Para mí lo importante es centrarme en las cosas que puedo controlar e intentar mejorar para poder vencer a Jannik. Pero antes de pensar en una posible final, primero tienes que ganar los seis partidos anteriores...", reflexiona en palabras que recoge 'Punto de Break' este lunes.

Así habla de los jóvenes que pueden despuntar en el Masters de Roma: "Hay muchos jóvenes jugando un tenis increíble. Prizmic es claramente uno de ellos. Luego están los jugadores que todos conocemos. El partido entre Musetti y Cerúndolo será muy interesante porque son dos jugadores muy buenos sobre tierra batida".

Sobre su situación, no quiere obsesionarse con ningún título. Sólo piensa en el día a día. "Voy partido a partido. Eso es lo más importante. No mirar demasiado lejos y centrarme en las cosas que puedo controlar", finaliza.

El alemán jugará los octavos de final contra el italiano Luciano Darderi este martes.