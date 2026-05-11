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El Barça es campeón

El histórico baño en la Barceloneta de Joan Gaspart, Freixa y Jota Jordi tras el título de LaLiga del Barça

'Solo para culés' celebró a lo grande el título del FC Barcelona en la playa de la Barceloneta al grito de "campeones, campeones".

Chirin

Joan Gaspart, Toni Freixa, Jota Jordi y Lluis Carrasco cumplieron su promesa. Se bañaron en la plaza de la Barceloneta para celebrar el título de LaLiga del FC Barcelona después de ganar al Real Madrid.

Rodeados de muchísima gente y al grito de "campeones, campeones" corrieron hacia el agua para celebrar el título azulgrana.

El Barça ganó 2-0 al Real Madrid y confirmó un nuevo título doméstico. El segundo consecutivo con Hansi Flick en el banquillo.

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