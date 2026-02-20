Acosta, ¿más cerca?
Bagnaia ya tendría nuevo equipo: Marc Márquez tendrá nuevo compañero en Ducati
Según informa la prensa italiana, Pecco se habría decantado por el proyecto de Aprilia para formar un 'dream team' con Bezzecchi.
A pesar de que de cara a 2027 tan solo se haya confirmado la renovación de Marco Bezzecchi con Aprilia, parece que una vez se produzca el anuncio oficial de un fichaje, se sucederán el resto.
Y el primero podría ser el de Pecco Bagnaia. Con la renovación de Marc Márquez con Ducati prácticamente cerrada y con Pedro Acosta pensando en qué meter en la maleta rumbo a Borgo Panigale, el '63' se vio obligado a mover ficha.
Y según 'Motosprint', ya tiene nuevo destino. A pesar de contar con una oferta de Yamaha, el bicampeón de MotoGP se habría decantado por el proyecto de Aprilia.
A la fábrica de Noale llegaría para ser compañero de su amigo Marco Bezzecchi y para suplir a Jorge Martín.
Todo apunta a que el de San Sebastián de los Reyes podría recalar en Yamaha, mientras que Fabio Quartararo se mudaría a Honda. A su vez, el hueco que dejará Acosta en KTM lo ocupará Alex Márquez. Tremendo baile de pilotos.