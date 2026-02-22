La conmovedoras lágrimas de Luwawu-Cabarrot, figura del Baskonia, tras derrotar al Madrid en la final de Copa

El alero francés, que fue el mejor del partido, dejó una imagen para el recuerdo. Tras el encuentro, no puedo contener las lágrimas de emoción.

Fue la gran figura de la final de la Copa del Rey. 28 puntos, 5 rebotes y 32 de valoración. La mejor actuación de un jugador de Baskonia en una final de Copa. Tremendo. Más allá de su puntuación, Luwawu-Cabarrot fue un auténtico dolor de muelas para el Real Madrid.

Cuatro tapones en el momento de más inspiración blanca fueron claves para que los de Scariolo no se acercaran a los vitorianos al marcador. Luwawu firmó un partidazo y dejó una imagen muy emotiva tras proclamarse campeón ante el Madrid.

El alero francés no pudo contener las lágrimas en un momento de emoción máxima. Su histórica final y haber sido una de las figuras de esta Copa provocaron también que fuera el protagonista de uno de lo episodios más conmovedores del torneo.