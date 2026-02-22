Legendario Luwawu-Cabarrot: su actuación ante el Real Madrid en la final de Copa ya es historia de Baskonia

El alero francés culminó una final extraordinaria. Fue un auténtico dolor de cabeza para la defensa blanca y terminó siendo el jugador más destacado del partido superando los 30 puntos de la valoración.

Fue el protagonista de una final que él mismo decidió. Timothé Luwawu-Cabarrot firmó una actuación que terminará grabada en los libros de historia de Baskonia. Ningún jugador del cuatro vitoriano había conseguido llegar a los datos que el jugador francés ha conseguido en la final de la Copa del Rey.

28 puntos, 5 rebotes y 32 de valoración para superar a Velimir Perasovic, que guardaba el récord desde 1994. Un auténtico vendaval que terminó siendo la perdición del Real Madrid. Más allá de la puntuación, Luwawu-Cabarrot dejó varios tapones que frustraron, y mucho, las opciones de remontada de los blancos.

Todo en un partido que llegó a los minutos finales con el marcador bastante igualado. Sin embargo, Baskonia tenía en mente lo ocurrido en las semifinales entre el Real Madrid y el Valencia y no estaba dispuesto a que ocurriera lo mismo.

El cuadro vitoriano mantuvo la ventaja cuando los blancos más apretaban e incluso llegaron a aumentar la renta ya cuando el encuentro ya estaba sentenciado. El resultado final, 100-89 con un Trent Forrest que terminó levantando el trofeo de MVP de la Copa. El base estadounidense también brilló en la final. Triple-doble espectacular para cerrar un torneo, en lo personal, magnífico.

Baskonia, con este triunfo, levanta una Copa del Rey 17 años después (no ganaba desde 2009). Los vascos llegaban al torneo sin ser los grandes favoritos y conquistan un campeonato en el que han derrotado a Barça y Madrid. Una increíble victoria ya presente en los libros de historia de Baskonia, por lo que suponer levantar de nuevo el título y por la memorable actuación de Luwawu-Cabarrot.