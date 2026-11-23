Sí, pero Aunque son muchas las obras robadas en paradero desconocido, la Policía Nacional ha logrado recuperar una talla románica del siglo XIII robada hace 47 años de la parroquia de Meoz (Navarra).

La Policía Nacional ha logrado recuperar en Reino Unido una talla románica del siglo XIII. La Virgen que se observa sobre estas líneas fue robada hace 47 años de la parroquia de Meoz, en Navarra. Se trata de uno de los cientos de robos que llevó a cabo en nuestro país el ladrón conocido como 'Erik, el belga'.

"He sido el mejor ladrón conocido en arte gótico y románico". Así se definía René van den Berghe, más conocido como 'Erik, el belga'. Se trata de los ladrones de arte más famosos de Europa.

Lo logró aprovechándose de la poca vigilancia de iglesias rurales en los años 70 y 80, para robar sus valiosas obras de arte y venderlas en el mercado negro. Él mismo aseguraba que no había "nada" que le "pudiera hacer tan feliz".

Comenzó haciéndolo por encargo, pero como el negocio iba tan bien, montó su propia banda. Llevó a cabo tantos robos que ni él puede enumerarlos, aunque apunta a unos 600.

Cansado de huir, llegó a un acuerdo con la justicia, por el que él ayudaría para encontrar las piezas a cambio de la reducción de condena. Incluso colaboró con los párrocos de las iglesias en las que él mismo había robado.

Pasó sus últimos años de vida detectando falsificaciones y murió en Málaga en 2020. Medio siglo después de sus robos, muchas de las piezas continúan en paradero desconocido.

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