Los detalles El Barómetro 2026 sobre la percepción social de la Televisión en Abierto, elaborado por la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) junto con Sigma Dos y Dos30, muestra cómo la televisión en abierto se mantiene como el medio líder en veracidad, información de impacto y cohesión social en España.

El 'Barómetro 2026 sobre la percepción social de la Televisión en Abierto' revela que el 95,5% de los ciudadanos considera la televisión gratuita un bien de interés general. Un 84,5% cree que fomenta la cohesión social y el 95,4% la ve necesaria para el acceso a contenidos de calidad. La televisión lidera en confianza y veracidad informativa, siendo el medio preferido por el 71,5% de los encuestados para informarse a diario. Además, el 91,8% identifica la desinformación como un problema, prefiriendo medios tradicionales para confirmar información. En cuanto a la protección de menores, el 91,1% de los padres está preocupado por el control de contenidos en redes sociales, prefiriendo la televisión como medio seguro para sus hijos. La televisión también lidera en carácter educativo y entretenimiento, especialmente entre los mayores de 34 años.

Según datos del 'Barómetro 2026 sobre la percepción social de la Televisión en Abierto', elaborado por la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) junto con Sigma Dos y Dos30, el 95,5% de la ciudadanía considera la Televisión gratuita un bien de interés general al que todos tenemos derecho, la cifra más alta desde 2023.

De este modo, y en relación a la relevancia de la televisión en abierto, un 84,5 % está de acuerdo en que cumple una función de cohesión social porque es accesible para todos los públicos. El 95,4 % señala que es necesaria su existencia para garantizar a toda la población el acceso a contenidos de calidad.

El trabajo de campo se realizó entre el 1 y el 14 de septiembre, con una muestra representativa de 1.231 encuestas online a mayores de 18 años.

Liderazgo en confianza y veracidad informativa

En esta séptima edición del barómetro, la televisión amplía su liderazgo informativo, siendo elegida por el 71,5% de los encuestados como el medio preferido para informarse a diario, cifra que sube hasta el 78,4% ante un acontecimiento extraordinario o noticia de gran impacto.

Y además, es una elección común a todas las franjas de edad, desde los 18 hasta los mayores de 55 años. Eso sí, en el caso del segmento más joven, la televisión (67,4%) se mantiene como primera opción informativa diaria con las Redes Sociales en segunda posición (59,4%).

Por otro lado, en términos cualitativos, la televisión es señalada como el canal por el que la ciudadanía recibe la información más veraz, de mayor confianza y más contrastada (58,9%), el mejor dato desde 2020, año del primer barómetro.

De este modo, el pódium lo completan la radio (42,6%) y la prensa (39,6%). Por su lado, las Plataformas de video (4,6%) y las Redes Sociales (10,3%) ocupan las últimas posiciones.

Asimismo, la pluralidad y la diversidad son atributos que logran una alta valoración, extendiéndose además a todos los medios de comunicación. Para el 93,6%, la diversidad de periodistas, enfoques e informativos les ayuda a formarse su propia opinión.

En el caso concreto de la televisión, un 89,3% de los encuestados están de acuerdo en que gracias a la diversidad de programas e informativos tienen una visión más plural de la sociedad.

La desinformación es identificada como un problema por el 91,8% de los encuestados. Las diferencias surgen cuando se pregunta por el comportamiento individual. Informarse y confirmar en medios de TV, Prensa y Radio es la acción preferida para no caer en la trampa de la desinformación (52,6), seguida de evitar el reenvío de mensajes no contrastados (49,6%). Un 4,3% admite no tomar medidas, la cifra más alta desde 2024.

Por último, el porcentaje de quienes afirman no tomar ninguna medida contra la desinformación desciende hasta el 1,6% entre los menores de 34 años.

El papel de la TV en la protección de los menores

El Barómetro refleja también la honda inquietud de los padres y madres con hijos menores por la laxitud de los controles sobre los contenidos de las redes sociales.

Así, el 91,1% admite estar preocupado y al 93% le gustaría que el control de los contenidos y la protección a los menores de las televisiones se aplicara también en las Redes Sociales.

En ese contexto de ausencia de confianza, la televisión es percibida como un medio seguro para sus hijos. El 62,2% (+7% en un año) de los progenitores con menores a su cargo eligen mayoritariamente la televisión como el canal preferido para que sus hijos lo consuman solos porque sus contenidos están más controlados. La confianza en las Redes Sociales cae hasta el 3,7%, su peor resultado en los últimos cinco años.

En el día a día esa confianza se traduce en que el 91,3% dice estar más tranquilo cuando sus hijos ven la Televisión que cuando consumen Redes Sociales. Es el porcentaje más alto desde 2023, con un crecimiento de 5,5 puntos en el último año. Igualmente, un 87,8% (+3,6%) señala que prefiere dejarle a su hijo el mando de la televisión antes que el teléfono móvil.

Por último, y en cuanto al carácter educativo de los distintos canales, la Televisión lidera (55,6%), seguida de la Radio (33,5%) y la Prensa (33,3%). Las últimas posiciones corresponden a las Plataformas de Video (14%) y a las Redes Sociales (11,2%). Respecto al canal que más entretiene, para el conjunto de la población la Televisión es primera opción (64,7%), con las Redes Sociales en segunda posición (34%). En el target más joven (de 18 a 34 años), las Redes Sociales se sitúan a la cabeza (63,9%), seguidas de la Televisión (51,2%).

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