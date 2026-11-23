Diana Athill fue la editoria de Jean Rhys, Philip Roth y Margaret Atwood durante medio siglo. Con Ahora que se acerca el final demostró que también sabía escribir. Lo hizo con la socarronería y seguridad que da el estar al final del camino.

Diana Athill se pasó media vida como editora. Le sacaba brillo a los textos a autores tan distinguidos como Philip Roth, John Updike o Jean Rhys. Tanto tiempo trabajando para los demás que a los 89 se puso a escribir ella. Y lo hizo tremendamente bien.

La niñera de Naipaul

Athill nació en Kensington (Reino Unido) en 1917, estudió en Oxford y trabajó en la BBC durante la Segunda Guerra Mundial. Conviene situar históricamente a esta gran señora porque no era una jubilada con ganas de contar batallitas.

Diana Athill se pasó media vida como editora

Diana Athill fue directora y también ayudó a fundar la histórica editorial André Deutsch en 1952. No se retiró hasta 41 años después. En 1993, a los 75. Por sus manos pasaron grandes literatos como Jean Rhys, V. S. Naipaul, Mordecai Richler, Brian Moore, Philip Roth y Margaret Atwood.

Ella prefería autodefinirse como una "niñera" de sus autores, y era tan poco dada al postureo que contó en su día en la BBC que con un Naipaul o una Rhys apenas había que tocar nada. Modestia profesional de las que ya no se llevan, la verdad.

Con Stet, en el año 2000, contó por fin esa vida entre manuscritos y empezó a ser leída por derecho propio.

Sin pedir permiso

Os he contado todo esto porque para llegar a Ahora que se acerca el final hay que conocer bien de dónde viene Athill y por qué escribe como escribe y cuenta lo que cuenta. Este libro es el sexto de sus ocho manuscritos de memorias. Le quedaba todavía que contar pero este libro es importante porque lo escribió casi a los noventa años liberada de cualquier inhibición, reflexionando a corazón abierto y, sobre todo, con mucho humor.

Lo que cuenta en él son las desventajas y también —por qué no—, las ventajas de estar en la última etapa de la vida. Pero sobre todo, luce por la fortaleza con la que hace frente a la muerte. Olvidaos de los sermones. Athill habla sin sentar cátedra, sin manías, sin esnobismo. Y lo hace sobre el amor, el sexo, la religión, el arte, la maternidad y, faltaría más, sobre libros y escritores.

Athill escribió este libro casi a los noventa años liberada de cualquier inhibición

De vez en cuando te topas entre las páginas de este libro con perlas como estas: "La compensación de envejecer es darte cuenta de que nada importaba tanto, así que puedes tomártelo todo a la ligera". Y lo dice quien se pasó media vida decidiendo qué es lo que importaba en las páginas de los demás.

El mundo le dio la razón. Ganó el premio Costa de Biografía con 91 años convirtiéndose en la autora más longeva en hacerlo. También se llevó el National Book Critics Circle. Pasó de ser una editora discreta a una insólita estrella literaria.

Franqueza como método

Lo que engancha de Athill en esta obra no es lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. Es vital, es intrépida. Destila humor. Imaginaos a una editora acostumbrada a tachar lo que sobra escribiendo sobre su propio declive.

La prosa no se anda con rodeos ni con lamentos. Cuando algo le duele lo dice. Cuando algo tiene gracia, también. Y casi siempre es lo mismo. Es el tipo de libro que se lee con un lápiz en la mano y se cierra con la sensación de que alguien te ha hablado a la cara. Sin tapujos. 100% ella.

Vecinos de estanteria

Si os gustó No me gusta mi cuello, de Nora Ephron, reconoceréis el tono. La edad vista desde el humor y sin autocompasión. Simone de Beauvoir escribió el tratado sobre la vejez, Athill, ha hecho una versión con chistes y sin notas al pie. Y si hace poco os removió Ya no llama nadie, la novela gráfica sobre los mayores que se quedan solos, este es su reverso.

Diana Athill no habla de que envejecer sea bonito ni de que sea horrible. Dice que es lo que hay

Es la vejez contada desde dentro y con ganas de pelea. Y por si buscáis algo más cercano, ahí está Maruja Torres con su testamento vital. Furia de barrio donde Athill pone ironía británica. No es este un libro que consuele ni un poco, que es lo que suelen prometer los libros sobre la vejez.

Es todavía mejor. Este libro acompaña. Diana Athill no habla de que envejecer sea bonito ni de que sea horrible. Dice que es lo que hay y que, mientras tanto, se puede opinar sobre ello. La que pulió a Naipaul sin despeinarse no iba a dejar que los años le estropearan el estilo.

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