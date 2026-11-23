Entre ambos No todos tienen claro qué equipo escoger. Luis García Montero aparecía en un vídeo del PSOE, pero este lunes también estaba en la firma del manifiesto de Frente Amplio: "Estaría muy bien que gobernara la izquierda, que el PSOE tuviese unos resultados fuertes, pero que necesitase gobernar con Frente Amplio".

En las elecciones generales, figuras de la cultura como Javier Bardem, Rodrigo Sorogoyen y Rosa Montero han pedido el voto para Ada Colau, movilizando el apoyo hacia la izquierda. Dos equipos se han formado: el PSOE y el Frente Amplio. En el equipo del Frente Amplio destacan Bardem y Vicky Peña, quienes firmaron el manifiesto 'Es la hora de redistribuir la riqueza'. Por otro lado, el equipo del PSOE cuenta con Jorge Javier Vázquez y Pepe Viyuela. Luis García Montero, aunque apareció en un vídeo del PSOE, también firmó el manifiesto del Frente Amplio, expresando la necesidad de unidad en la izquierda.

Javier Bardem, Rodrigo Sorogoyen o Rosa Montero han pedido este lunes el voto para Ada Colau. El mundo de la cultura se ha alzado de nuevo en estas elecciones generales para movilizar el voto a la izquierda, pero esta vez hay dos equipos: PSOE y Frente Amplio.

En el grupo naranja se encuentran Bardem, Sorogoyen Montero o Vicky Peña. "Espero que gane un gobierno progresista, un gobierno que respete los derechos", expresó el actor. Ellos están entre las 200 personalidades de la cultura que han firmado el manifiesto llamado 'Es la hora de redistribuir la riqueza'.

Un amplio reparto que también se pueden ver en el otro equipo. El grupo rojo cuenta con jugadores como Jorge Javier Vázquez, la influencer Laura Escanes o Pepe Viyuela, quien con un vídeo publicado en las redes del PSOE llamó al voto progresista. "La unidad de la izquierda es absolutamente necesaria", expresó el actor.

Aunque no todos tienen claro qué equipo escoger. Luis García Montero también aparecía en mismo vídeo de los rojos, en el que afirmó que "tenemos que defender lo que quieren destruir las extremas derechas". Pero la tarde de este lunes, también estaba en la firma del manifiesto de Frente Amplio.

"Estaría muy bien que gobernara la izquierda, que el PSOE tuviese unos resultados fuertes, pero que necesitase gobernar con el Frente Amplio", ha dicho. El poeta apuesta así por ese resultado para este derbi. Un partido con dos equipos ya formados, que no se sabe cómo terminará hasta el 29 de noviembre.

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