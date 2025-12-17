Fundéu elige 'arancel' como palabra del año de 2025

La política económica aplicada por el presidente de Estados Unidos ha convencido a la Fundación del Español Urgente para seleccionar el término 'arancel' como la palabra del año 2025.

Desde 2013, la palabra del año que elige la Fundéu ha sido un reflejo de alguno de los grandes acontecimientos de cada año. Y aunque ha habido alguna excepción por el camino, la mayoría de las elegidas en estos años hacen referencia a conceptos no precisamente positivos. Para 2025, la Fundación para el Español Urgente ha elegido entre doce candidatas la palabra del año: arancel, un término que se usa para definir las tarifas impuestas a las importaciones. ¿Por qué? Por las duras negociaciones e imposiciones de tasas que ha aprobado Donald Trump desde que llegó a la Casa Blanca, al inicio de este mismo año.

La elección de la palabra del año ha sido anunciada en el acto del 20.º aniversario FundéuRAE, una institución dedicada a impulsar el buen uso del castellano en los medios de comunicación, en un evento presidido por la reina, Letizia. Entre las opciones que se han barajado para ser seleccionado como término del año están otras relacionadas con el presidente de Estados Unidos, como trumpismo, pero también otras relativas a otros acontecimientos del año, como los gravísimos incendios que han calcinado gran parte de España este verano (macroincendio) o con la muerte de Francisco (papa). Estas han sido las 12 palabras candidatas de 2025 a palabra del año:

apagón

arancel

boicot

dron

generación z

macroincendio

macrorredada

papa

preparacionista

rearme

tierras raras

trumpismo

Pese a que 'arancel' es una palabra que históricamente ha estado reservada a especialistas y al ámbito técnico, en 2025 ha estado presente en el ámbito de cualquier persona, tal y como ha explicado el patronato de la fundación, presidido por Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, que esta misma semana también ha anunciado las nuevas palabras incluidas en el diccionario. Se trata de un término ya recogido en el Diccionario de autoridades de 1726 y habitual en las áreas de la economía y el derecho, especialmente, pero la actualidad informativa ha hecho que su uso se dispare.

En 2024, Fundéu eligió 'DANA' como palabra del año, después de que más de 200 personas murieran, principalmente en la Comunidad Valenciana, a raíz de las fuertes lluvias en octubre del año pasado. Un año antes, fue 'polarización', y en 2022 (ya entonces), 'inteligencia artificial'. Los términos elegidos en los años previos fueron:

2021 - Vacuna

2020 - Confinamiento

2019 - Emoji

2018 - Microplástico

2017 - Aporofobia

2016 - Populismo

2015 - Refugiado

2014 - Selfi

2013 - Escrache

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.