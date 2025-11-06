El Supremo de EEUU pone en duda la legalidad de los aranceles de Trump

El contexto La Administración Trump expuso ante el Supremo los motivos por los que introdujeron los aranceles a través de un procedimiento de emergencia nacional. Durante la exposición de los alegatos, los magistrados han mostrado su escepticismo.

La Corte Suprema de Estados Unidos está estudiando los aranceles globales de Donald Trump y su proceso de aprobación, cuya legalidad se pone ahora en duda por los magistrados. Este miércoles se celebró la vista en la que miembros de la Administración Trump compartieron los argumentos que les llevaron a aprobar estos aranceles por un procedimiento de emergencia nacional, evitando así cualquier proceso legislativo.

Tras escuchar los argumentos de la Administración, los magistrados pusieron en duda la autoridad de Trump para imponer aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, la cual no contiene referencias a aranceles, sino únicamente disposiciones sobre la regulación de las importaciones durante emergencias nacionales declaradas por el presidente de Estados Unidos

El principal aliado de la práctica de servicios aduaneros y comerciales de BDO USA, Damon Pike, explicó que con las preguntas planteadas por los magistrados, los aranceles "parecen estar en peligro", detallando que salvo dos magistrados (Samuel Alito y Clarence Thomas), el resto se mostró "escépticos".

Sin embargo, Pike señaló que si la administración Trump pierde, simplemente recurrirá a otras leyes comerciales, una opinión compartida por abogados especializados en comercio, altos funcionarios de la administración Trump, empresas importadoras y analistas. Estas noticias llegan cuando se empezaba a alcanzar un entorno comercial algo más estable por la tregua comercial de un año entre EEUU y China y por más acuerdos estadounidenses con países del sudeste asiático.

David Young, ejecutivo de políticas de Conference Board, lamenta no tener "claridad" pese a estas novedades. "Los directores ejecutivos continúan en una posición bastante precaria respecto a lo que depara el futuro", según Young, quien cree que si finalmente se tumban estos aranceles "la incertidumbre persiste". De cualquier modo, es bastante improbable que se emita un fallo antes de principios de 2026.

¿Y si toca hacer reembolsos?

La jueza Amy Coney Barrett planteó la cuestión de los reembolsos, afirmando que podría ser un caos para los tribunales administrar los reembolsos a los importadores estadounidenses que pagaron aranceles declarados ilegales. Neal Katyal, abogado que representa a cinco pequeñas empresas que impugnan los aranceles, declaró que estas empresas recibirían sus reembolsos automáticamente si el tribunal fallara en contra de la administración Trump, pero que todas las demás empresas tendrían que presentar protestas administrativas para recuperar su dinero. "Es un asunto muy complicado" que podría llevar mucho tiempo, añadió.

Sin embargo, Katyal indicó que el tribunal "podría limitar su decisión a medidas correctivas futuras" suspendiendo únicamente los cobros futuros. Joseph Spraragen, abogado especializado en aduanas en Nueva York, afirmó que un fallo que no contemple disposiciones para reembolsos daría lugar a importantes nuevas demandas judiciales por parte de las empresas que pagaron aranceles.

"Si son ilegales hoy, también lo eran en febrero de 2025 y en abril, cuando entraron en vigor los aranceles recíprocos", afirmó Spraragen, socio del bufete Grunfeld Desiderio LebowitzSilverman & Klestadt. Añadió que es probable que la Corte Suprema remita el caso a un tribunal inferior, muy probablemente al Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, para que ordene a la administración Trump la anulación de los aranceles y la devolución de los impuestos.

