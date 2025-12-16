Ahora

Muerte por sobredosis

El médico que consiguió la ketamina para Mattew Perry antes de su muerte, sentenciado a ocho meses de arresto domiciliario

Los detalles Mark Chávez se declaró culpable en 2024 de un cargo para distribuir ketamina. Tendrá que realizar 300 horas de servicio comunitario.

Matthew Perry (Chandler Bing, en 'Friends', en una imagen de 2015.Matthew Perry (Chandler Bing, en 'Friends', en una imagen de 2015.Brian Ach/Invision/AP
Uno de los médicos involucrados en el caso de la muerte del actor estadounidense Matthew Perryfue sentenciado este martes a ocho meses de arresto domiciliario, tras declararse culpable de conspirar para distribuir la ketamina que causó el fallecimiento de la estrella de 'Friends' en octubre de 2023.

La jueza federal Sherilyn Peace Garnett sentenció al médico Mark Chávez a ocho meses de arresto domiciliario y le ordenó realizar 300 horas de servicio comunitario, informó el Departamento de Justicia de EEUU.

El médico, uno de los cinco involucrados en el caso por la muerte del actor, se declaró culpable en octubre de 2024 de un cargo de conspiración para distribuir ketamina.

Chávez admitió que obtuvo fraudulentamente la ketamina que luego vendió al médico Salvador Plasencia, quien finalmente entregó a Perry la droga semanas antes de que falleciera por sobredosis.

La Fiscalía de EEUU aseguró que Plasencia contactó a Chávez para que este consiguiera la ketamina a través de la clínica que el médico hispano tenía en San Diego (California).

Muerte por el consumo de ketamina

El 28 de octubre de 2023, Perry fue encontrado inconsciente en un jacuzzi de su casa de Los Ángeles a los 54 años de edad y el informe de la autopsia reveló que falleció por los efectos de la ketamina.

El Departamento de Justicia de EEUU acusó a cinco personas, incluidos los dos médicos y el asistente personal de Perry, Kenneth Iwamasa, de pertenecer a una red delictiva clandestina responsable de distribuir grandes cantidades de ketamina.

La Fiscalía sostuvo que los acusados aprovecharon "los problemas de adicción" de Perry para sacar provecho de él y "enriquecerse". Los cinco aceptaron acuerdos de culpabilidad Chávez es el segundo condenado por la muerte del actor.

Plasencia fue condenado a principios de mes a 30 meses de prisión, tras aceptar que distribuyó 20 frascos de ketamina, pastillas de ketamina y jeringas a Perry y a Iwamasa en los meses de septiembre y octubre de 2023.

Iwamasa, quien admitió haber inyectado la droga a Perry, y Erik Fleming esperan sentencia en enero. Jasveen Sangha, conocida como 'reina de la ketamina' y la última en admitir la culpabilidad en relación al fallecimiento del actor, tiene programada su condena en febrero próximo.

El actor, celebrado por su personaje de Chandler Bing, había hablado públicamente de su lucha contra las adicciones en su libro de memorias 'Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir' (2022).

