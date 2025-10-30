Trump anuncia un acuerdo con China sobre tierras raras y rebaja un 10% los aranceles tras su cumbre con Xi Jinping

Donald Trump y Xi Jinping se dan la mano durante su cumbre en Corea del Sur

Las consecuencias El presidente de Estados Unidos califca su encuentro con el presidente de China como "extraordinario". Pekín reanudará las compras de soja estadounidense, mantendrá el flujo de exportaciones de tierras raras y tomará medidas contra el tráfico de fentanilo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acordado reducir los aranceles a China al 47% a cambio de que Pekín reanude las compras de soja estadounidense, mantenga el flujo de exportaciones de tierras raras y combata el tráfico de fentanilo. Este acuerdo se alcanzó tras una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, en Busan, Corea del Sur, durante la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Aunque Trump calificó el encuentro de "extraordinario", persisten dudas sobre la duración de esta distensión comercial, ya que ambos países mantienen posturas firmes en temas económicos y geopolíticos. La reunión provocó volatilidad en los mercados bursátiles mundiales.

Así lo ha anunciado el mandatario estadounidense tras reunirse con el presidente de China, Xi Jinping, en Busan (Corea del Sur), un encuentro que se da por primera vez desde 2019 y que es la guinda de la gira de Trump por Asia.

"Me ha parecido una reunión extraordinaria", ha celebrado Trump a bordo del Air Force One. Trump insistió repetidamente en la posibilidad de llegar a un acuerdo con Xi desde que los negociadores estadounidenses anunciaran el domingo haber acordado un marco con China que evitará aranceles estadounidenses del 100% a los productos chinos y logrará un aplazamiento de las restricciones a las exportaciones chinas de tierras raras.

Sin embargo, dado que ambos países están cada vez más dispuestos a adoptar una postura firme en áreas de competencia económica y geopolítica, persisten muchas dudas sobre la duración de cualquier posible distensión comercial.

Un encuentro de casi dos horas

La actividad en los mercados bursátiles mundiales fue volátil mientras Trump revelaba los detalles del acuerdo, con los principales índices asiáticos y los futuros europeos oscilando entre ganancias y pérdidas. El índice Shanghai Composite de China retrocedió desde su máximo en 10 años, mientras que los futuros de soja estadounidenses se debilitaron.

Los mercados bursátiles mundiales, desde Wall Street hasta Tokio, habían alcanzado máximos históricos antes de la reunión, impulsados ​​por la esperanza de un avance en la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo, que ha trastornado las cadenas de suministro y sacudido la confianza empresarial global.

La reunión, celebrada en el marco de la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), duró casi dos horas. Trump estrechó la mano de Xi y lo acompañó hasta su coche antes de que el presidente estadounidense fuera recibido con honores en el aeropuerto.

