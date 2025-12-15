La polarización llega a las mesas en Navidad: un 14% de los españoles ha roto relaciones por discusiones políticas y un 60% prefiere no sacar el tema

¿Qué están diciendo? Muchos abogan por no sacar temas como la religión, la política e incluso el fútbol durante las celebraciones.

La polarización política no solo afecta al Congreso, sino que también genera tensiones en relaciones personales. Según el 'Atlas de la polarización 2025' de More in Common, el 14% de los españoles ha roto alguna relación por discusiones políticas, y el 40% ha presenciado alguna. Con la Navidad cerca, el 60% prefiere evitar el tema. Temas como inmigración, modelo territorial e igualdad de género son especialmente polémicos. La "polarización afectiva" surge cuando las discusiones carecen de argumentos y abundan en emociones, generando sentimientos negativos hacia quienes piensan diferente. Además, el 15% ha abandonado grupos de WhatsApp por conflictos políticos. Ante esto, muchos optan por evitar el tema en reuniones para prevenir conflictos.

Los temas que pueden generar más polémica son la inmigración, el modelo territorial y la igualdad de género. Como confirman algunas personas que han hablado con laSexta, que sostienen que cuestiones como el aborto están 'vetados' en sus familias. Algunos consideran incluso "incorrecto" o que "no merece la pena" hablar de política, religión e incluso fútbol.

Otras personas, más que el tema de debate, critican la forma de hablar. "Yo te quiero dar mi opinión y no puedo dártela porque me impones la tuya. Y es verdad que con algún amigo me ha pasado", ha declarado una joven en Sevilla.

Se trata muchas veces de discusiones con poco argumento y mucho sentimiento, también llamada "polarización afectiva". El investigador de More in Common, Tarek Jaziri Arjana, afirma que "el peligro de la polarización es cuando empezamos a desarrollar sentimientos negativos hacia los que piensan diferente". Momento en el que "se corre el riesgo de romper los lazos de amistad".

Ante esta situación, tres de cada cinco encuestados lo tiene claro: "Tenemos cuidado con hablar para no liarla", ha comentado una mujer en Madrid. Otro hombre aboga por "dar carpetazo" a estos asuntos y "hablar de cosas generales como el tiempo".

"Nos vemos muy poquito, así que cuando nos juntamos hablamos de cualquier cosa menos de eso", cuenta otra chica.

Irse de grupos de WhatsApp

Además de las discusiones en persona, la política también puede generar conflictos 'online'. En este sentido, el 15% ha abandonado algún grupo de WhatsApp.

"Hubo una temporada que lo hice yo. Me cabreé y dije: 'Mira, no quiero saber nada de vosotros y se acabó'", ha admitido un hombre. Otras personas no llegan a tanto, pero reconocen que también se plantean estas situaciones. "Irse del grupo no. Soy como la oveja negra que siempre va dando la puntilla", explica otra mujer en A Coruña.

Ante esta realidad, vale la pena pensar en cómo afrontar las próximas celebraciones para que no acaben en conflicto.

