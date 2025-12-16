Nick Reiner afronta dos cargos de homicidio por matar a sus padres y una posible pena de muerte

Lo que se sabe El fiscal ha explicado que su oficina acusará al hijo mediano del actor y director Rob Reiner y de la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner de dos cargos de asesinato en primer grado con una circunstancia especial por matar a más de una persona. Además de los homicidios, se le imputa haber usado él mismo un arma letal, en este caso un cuchillo.

Nick Reiner, hijo del actor y director Rob Reiner y de la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner, enfrenta cargos de homicidio agravado tras la muerte de sus padres, que podrían acarrearle una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte, ha informado este martes el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, en una conferencia de prensa.

Hochman ha anunciado que su oficina acusará a Nick Reiner de dos cargos de asesinato en primer grado con una circunstancia especial por matar a más de una persona. El fiscal ha señalado también que además de los homicidios, se le imputa haber usado él mismo un arma letal, en este caso un cuchillo, para cometer los crímenes y ha añadido que los cargos podrían conllevar "cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte".

"Por el momento, no se ha tomado ninguna decisión respecto a la pena de muerte que hemos solicitado, y actualmente, Nick Reiner se encuentra detenido sin derecho a fianza", ha apuntado Hochman. El fiscal ha destacado que los cargos imputados al hijo de Reiner no eran pruebas y que la evidencia sería presentada ante un jurado especial que aprobará los cargos.

El hijo mediano de la pareja fue arrestado la noche del domingo sin incidentes: "No había indicios de que fuera a resistirse o necesitar asistencia de alguna manera. No intentó huir ni nada por el estilo", ha detallado Alan Hamilton, subjefe de policía de Los Ángeles.

Los cargos contra Nick Reiner se presentarán oficialmente más tarde este mismo martes, según ha informado Hochman, y una vez que el acusado reciba el alta médica, comparecerá ante el tribunal para ser procesado por los cargos y declararse culpable o inocente.

El fiscal ha explicado que una de las preguntas que ha recibido es si sufre alguna enfermedad mental o si esta puede demostrarse. "Las pruebas, si las hay, de enfermedad mental, llegarán con el tiempo", ha afirmado Hochman. "Seguiremos el proceso habitual. Si hay pruebas de enfermedad mental, se presentarán en la corte", ha agregado

El hijo mediano de la pareja, Nick, fue arrestado y fichado por cargos de asesinato el domingo, y aunque por el momento se desconocen los motivos que pudieron llevarle a cometer el supuesto crimen, allegados aseguran que hubo una discusión familiar en una fiesta navideña en casa del comediante Conan O'Brien, según 'Los Angeles Times'.

Ante las posibles especulaciones respecto al caso por tratarse de personajes públicos, el fiscal ha pedido que la gente se informe a través de fuentes oficiales: "Por favor, no confíen en rumores para pensar que entienden algo que sucedió en este caso".

El director y actor Rob Reiner, de 78 años, conocido por su trabajo en filmes como Cuando Harry encontró a Sally, fue encontrado muerto el domingo en su domicilio de Los Ángeles junto a su esposa, la productora y fotógrafa Michele Reiner, de 70 años. Los Reiner fueron encontrados muertos por una de sus hijas, que llamó a la Policía y dijo que un miembro de la familia sería el responsable de la muerte de sus padres, según 'TMZ'.

Poco después fue arrestado su hijo Nick, quien vivía en una casa anexa a la de sus padres, tras luchar por décadas con una adicción a las drogas y al alcohol.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.