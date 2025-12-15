'Farlopa', 'turismofobia', 'simpa' o 'bocachancla', las nuevas palabras que la RAE añade al diccionario

El director de la RAE y presidente de la ASALE, Santiago Muñoz Machado (d), y la responsable del Instituto de Lexicografía, Elena Zamora (i), presentan la versión electrónica 23.8.1 del Diccionario de la lengua española (DLE)

Como cada año, el Diccionario de la Lengua Española (DLE) incorpora nuevos términos que ya se usan en la comunicación verbal. La nueva edición del diccionario se presentará en 2026.

Si en 2023 el diccionario de la RAE incorporó términos como no binario, sinhogarismo o machirulo, y en 2024 fue el momento de otros como dana, espóiler o teletrabajar, en 2026 es el turno de términos que, aunque ya son comunes en la comunicación verbal de la sociedad española, no estaban todavía añadidas al diccionario. Entre ellas se encuentran crudivorismo, loguearse, microteatro, milenial o turismofobia, pero también otros como farlopa, bocachancla o simpa.

El director y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado, ha avanzado algunas de estas incorporaciones en una nueva actualización del DLE, la 23.8.1, que se presenta este lunes en la sede de la Real Academia Española (RAE) y cuya edición se presentará, previsiblemente, en noviembre de 2026.

Muñoz Machado ya adelantó el año pasado que en 2026 se abrirían "las costuras del diccionario", incorporando "léxico que no ha figurado nunca", hasta el punto de que se duplique el número de entradas en el diccionario, con el objetivo de intentar aproximarse a "un diccionario completo que tenga términos que han faltado, en especial, americanos". Estas son algunas de las novedades que se incorporan en la actualización 23.8.1 del Diccionario de la Lengua Española de la RAE:

Crudivorismo : se añade para definir el régimen alimenticio basado principalmente en el consumo de productos crudos y sin procesar.

: se añade para definir el régimen alimenticio basado principalmente en el consumo de productos crudos y sin procesar. Loguearse : se añade al diccionario, definiéndolo como el acceso "mediante identificación y contraseña a una computadora, a un sitio web o a un programa, red o sistema informático".

: se añade al diccionario, definiéndolo como el acceso "mediante identificación y contraseña a una computadora, a un sitio web o a un programa, red o sistema informático". Microteatro : el DLE lo define como el formato teatral en el que las obras tienen una "duración breve" y "se representan en espacios pequeños ante un número reducido de espectadores".

: el DLE lo define como el formato teatral en el que las obras tienen una "duración breve" y "se representan en espacios pequeños ante un número reducido de espectadores". Milenial : con doble acepción, 'milenial' entra en el diccionario como definición de una persona nacida "en el periodo aproximado de las dos últimas décadas del siglo XX" o perteneciente o relativo a los mileniales , castellanizando su plural.

: con doble acepción, 'milenial' entra en el diccionario como definición de una persona nacida "en el periodo aproximado de las dos últimas décadas del siglo XX" o perteneciente o relativo a los , castellanizando su plural. Turismofobia : este fenómeno queda ahora definido como "fobia al turismo masificado, a causa de su impacto negativo en el medio ambiente y en la calidad de vida de la población local".

: este fenómeno queda ahora definido como "fobia al turismo masificado, a causa de su impacto negativo en el medio ambiente y en la calidad de vida de la población local". Farlopa : 'farlopa' entra como sinónimo de cocaína, con una etimología que probablemente procede del gallego, 'falopa', que significa copo de nieve.

: 'farlopa' entra como sinónimo de cocaína, con una etimología que probablemente procede del gallego, 'falopa', que significa copo de nieve. Simpa : el diccionario añade este término, que define como un coloquialismo que hace referencia al "abandono de un bar, un restaurante, etc., sin pagar lo que se ha consumido".

: el diccionario añade este término, que define como un coloquialismo que hace referencia al "abandono de un bar, un restaurante, etc., sin pagar lo que se ha consumido". Bocachancla: introduce este otro coloquialismo que presenta como sinónimo de bocazas.

