El escritor reacciona al consejero de Ayuso que pedía a la izquierda "que dejen de utilizar a los artistas para hacer sus campañas políticas".

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha generado polémica al pedir a la izquierda que deje de usar a los artistas para campañas políticas. En respuesta, el poeta Benjamín Prado sostiene que la cultura no pertenece a una ideología específica, aunque los artistas sí puedan. Cita a Mario Vargas Llosa como ejemplo de un escritor neoliberal con obras de tendencia izquierdista, destacando que se puede disfrutar de su obra sin importar la ideología. Prado critica las declaraciones de De Paco, calificándolas de mediocres y faltas de respeto, y resalta la importancia de la cultura en la creación de empleo en España.

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha saltado tras la polémica de Woody Allen. En declaraciones a los medios, ha cargado contra artistas como Coixet, Almodóvar y Duato y ha pedido a la izquierda "que dejen de utilizar a los artistas para hacer sus campañas políticas".

En respuesta a estas declaraciones, el poeta y novelista Benjamín Prado declara que "siempre ha tenido la teoría de que la cultura no es de izquierdas ni de derechas, los escritores sí". Y añade que esto se extrapola a otras formas de arte como las artes plásticas o la música.

Con esto, pone el ejemplo de Mario Vargas Llosa, "un escritor neoliberal que escribía novelas bastante de izquierdas". Respecto a su obra, dice que "no hace falta ser de izquierdas ni de derechas para disfrutarlo".

"Lo que me parece es que, en las declaraciones del consejero, hay mucha mediocridad, falta de conocimiento y mucha falta de respeto", opina. "La cultura española es un bien que, además, crea muchos puestos de trabajo".

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