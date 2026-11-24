Los detalles El consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha llegado a decir que "Almodóvar tiene un Oscar porque un gobierno del PP invirtió un millón de dólares en una campaña de publicidad. Si no, no lo tendría".

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha cargado contra artistas como Isabel Coixet, Pedro Almodóvar y Nacho Duato. "Se acabó el miedo a la cultura de la izquierda", dijo el pasado viernes en unas intervenciones en las que reprochó a la directora de cine que criticara un patrocinio público madrileño al cineasta Woody Allen.

De Paco pronunció estas palabras al responder a la portavoz de Cultura y diputada de Más Madrid, Marisa Escalante, quien le afeó su señalamiento a la cineasta. "Utilizó la tribuna de esta asamblea para señalar a una cineasta por expresar sus opiniones, una artista que no estaba para poder defenderse. Esto no se había visto nunca en democracia, nunca en casi 30 años de gobierno del Partido Popular. Esto solamente se hacía en la dictadura franquista", dijo Escalante.

Ante esto, el consejero de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, replicó que "esto no había pasado nunca porque nunca nadie se había enfrentado de esta manera a la mentira y al miedo de la cultura de la izquierda", y agregó entonces: "Se acabó el miedo a la cultura de la izquierda". "Se acabó que los profesionales de la cultura tengan miedo a no ser de izquierdas porque si no se les va a vetar, no se les va a dejar ir a los sitios o se les va a hacer boicot insultándoles, diciéndolos asesinos y genocidas en las puertas de los teatros”, añadió el consejero del Gobierno de Ayuso.

"Se les ha acabado el chollo, porque ser de izquierda no quiere decir ser un buen artista", dijo. Tras esto, además, afirmó que "Almodóvar tiene un Oscar porque un gobierno del Partido Popular invirtió un millón de dólares en una campaña de publicidad". "Si no, Almodóvar no tendría un Oscar. Y tiene que estar agradecido a eso. Y luego su ideología será la que sea".

Y continuó expresando que "el problema de Isabel Coixet es que critica a una empresa como la suya, con una actividad que es la misma que la suya". "Y contra eso, se lo voy a decir a usted, a Isabel Coixet, a Almodóvar, a Nacho Duato y a todo el que se ponga por delante: se les ha caído el chiringuito de que la cultura solo es de izquierdas. No tenemos miedo", añadió.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido