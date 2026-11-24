Esta novela novela gráfica, basada en la película del mismo nombre, reconstruye uno de los episodios más truculentos de nuestra historia criminal pero poniendo el foco en las que sufrieron al monstruo: las mujeres asesinadas y violadas.

El cine y el cómic llevan años, por no decir décadas, sirviéndose el uno al otro. Hay una especie de autopista de peaje que comunica en ambos sentidos. ¿Y cuál es su precio? Perder la originalidad por el camino. Es esta una polémica que siempre se caldea cuando una obra de uno de los dos medios adapta a otra que se supone original.

El Sacamantecas no es un cuento para asustar a los niños. Fue un hombre de carne y hueso

Aquí no vamos a echar más leña al fuego. Vamos a hablar de Sacamantecas, la novela gráfica, por lo que es en sí misma. Pero como tampoco somos de los que rehuimos una buena pelea en el barro, baste decir que: sí, todo en este cómic huele y sabe a la película del mismo nombre, que fue presentada en el pasado Festival de San Sebastián.

Hasta sus personajes llevan los rasgos de Patricia López Arnaiz y Antonio de la Torre en sus dos papeles principales. Pero, es lo de menos. Incluso nos parece positivo porque es muy fácil reconocer a los dos personajes. Les ponemos cara de sobra. Por lo demás, podéis abrir esta obra y sumergiros en ella sin tener que ver la película. Os va remover de arriba a abajo igual. Y creo que esa es la mejor flor que se le puede echar.

El hombre del saco se llamaba Juan

Conviene empezar por lo incómodo: el Sacamantecas existió. Juan Díaz de Garayo nació en Eguílaz, un pueblo de Álava, en 1821 y era un campesino analfabeto. Entre 1870 y 1879 asesinó y violó al menos a seis mujeres, y con los años su nombre acabó confundido con el del hombre del saco. De ser solo un hombre, a convertirse en un mito. Uno aterrador y deleznable.

El Sacamantecas existió. Era un analfabeto que asesinó y violó al menos a seis mujeres en el siglo XIX

La historia arranca mientras la tercera guerra Carlista agoniza y aparecen mujeres estranguladas en las afueras de Vitoria. Ahí llega Ángela Berrosteguieta, hermana de una de las víctimas, en busca de justicia y decidida a demostrar que el culpable es Juan Díaz de Garayo. El foco no está en el monstruo, sino en ella: la que insiste cuando todos miran para otro lado

Quién está detrás

El cómic lo firman Miguel Herráiz, a cargo de unas bellas e inquietantes ilustraciones, y Ángel Abellán, que adapta el guion. Herráiz estudió arquitectura en Cartagena, aunque su vocación siempre fue el cómic, y con Temporada de melocotones (2021), junto a Alba Flores, ganó el III Premio Valencia de Novela Gráfica. El guion original de la película, por cierto, es de David Pérez Sañudo y Sergio Granda.

El guionista apunta rápidamente al personaje de Ángela. Garayo "no fue simplemente un asesino, fue un asesino de mujeres", y en una época en la que los hombres se ocupaban de los asuntos de los hombres, ellas tenían que cuidarse solas. Ángela representa esa defensa.

Ellas tenían que cuidarse solas. Ángela representa esa defensa

El dibujante, por su parte, cuenta que al leer el guion ambos coincidieron en que era "una historia enormemente humana que podría haber transcurrido en cualquier época". No iban a contar las Guerras Carlistas. Querían centrarse en personajes con virtudes, carencias, deseos y remordimientos que huyen del estereotipo del asesino en serie.

Un cómic que no lo pone fácil

Esa filosofía se nota en cómo está contado. Es una novela que hace un uso casi extremo de la elipsis. No es que explique de menos, es que salta de un lugar a otro de la narración casi de forma abrupta. Como lector, toca recolocarse: darte cuenta de dónde estabas y adónde te lleva ahora el guion. Pasa pocas veces y, cuando pasa, descoloca. Y funciona, porque te mantiene alerta.

Con el dibujo ocurre algo parecido. Los trazos no son hiperrealistas y tampoco lo necesitan. Tienen cierta reminiscencia a acuarela que, unida a unos tonos oscuros, apagados y a ratos tétricos, crea una atmósfera opresiva casi todo el rato. Es como si la tinta estuviera húmeda y la historia no acabara de secarse.

Un final propio

El desenlace es inédito y exclusivo del cómic y le da una conclusión esperanzadora al hijo de Garayo. No os cuento más. Pero es un gesto que dice mucho: hasta en una historia así hay quien intenta que lo heredado no se repita.

El desenlace es inédito y exclusivo del cómic y le da una conclusión esperanzadora al hijo del asesino

Volvamos al peaje del principio. Se puede discutir cuánto le debe una novela gráfica a una película o viceversa, pero hay algo que ningún peaje cobra: lo que queda cuando se cierra el libro. Una pregunta incómoda sobre quién escucha a las mujeres cuando dicen que alguien las está matando. Esa viaja en cualquier formato que se precie.

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