Los detalles El 24 de noviembre de 1991, Freddie Mercury, una de las figuras más importantes del rock mundial, fallecía en su casa de Londres con solo 45 años. El líder de Queen dejó un legado de canciones que siguen sonando y reconociéndose 35 años después de su muerte.

Hay figuras que sobreviven al paso del tiempo, a las generaciones, a la tecnología y las infinitas IA que vayan surgiendo a lo largo de los años. Freddie Mercury es una de ellas. Un día como hoy, 24 de noviembre, de hace 35 años, en 1991, su muerte con tan solo 45 años, conmocionó al mundo.

El cantante fallecía en su casa de Londres por una bronconeumonía, una muerte que llegó apenas un día después de que dijera públicamente que padecía SIDA y pidiera apoyo para quienes enfrentaban a ese maldito virus del VIH todavía muy desconocido a principios de los 90. Si no lo dijo antes, fue por el miedo y el estigma que entonces generaba.

Desde el vídeo que acompaña a esta noticia de laSexta Clave, Jokin Castellón asegura que todavía 35 años después debemos romper aún más ese estigma, porque "el VIH y el sida no son lo mismo, porque con VIH se vive, y tratado ni se transmite ni se llega a la fase sida ni se muere nadie. Se lleva una vida totalmente normal con solo tomar una pastilla al día. Se tiene la misma esperanza de vida que sin VIH. Esto es información, para que nadie tenga que sentir nunca miedo por decir que vive con VIH".

El cantante que nació como Farrokh Bulsara en Zanzíbar y se trasladó a Inglaterra, con su familia, cuando tenía 18 años, por culpa de la revolución de Zanzíbar, alcanzó una fama global al frente de 'Queen', uno de los grupos más famosos de toda la historia del rock mundial.

La banda formada en 1970 fue integrada originalmente por el mismísimo Freddie Mercury, cantante y pianista, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon. Juntos harían canciones como 'We Will Rock You', 'We Are the Champions' o 'Another One Bites the Dust' que se convertirían en himnos mundiales, canciones que todavía siguen sonando como el primer día. El propio Mercury aseguró de su banda que estarían "juntos hasta el final" y así fue. La banda se disolvió tras la muerte del cantante.

También fue un himno, en este caso para los españoles, el mítico 'Barcelona', la canción más emblemática de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, interpretada por Montserrat Caballé y el propio Freddie Mercury, una canción que compuso él mismo junto a Mike Moran, que se incluyó en el álbum homónimo de 1988 y que nació, aseguran, tras la admiración de Mercury por la mismísima Caballé y su encuentro en Barcelona unos años antes, donde juntos cantaron esa canción. "Cuando escuché a Montserrat Caballé me enamoré de ella", aseguró el cantante.

Sin embargo, Mercury murió antes de la cita olímpica y no pudieron interpretar juntos esta canción, pero el himno y ese 'Barcelona' sobreviven al paso de los años en la retina de todos, al igual que la inigualable voz, el talento y el legado del gran Freddie Mercury. "No me importa morir mañana. He vivido, en toda la extensión de la palabra", confesó el cantante antes de su muerte.

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