Jesús G. Maestro: "Ya quisiera Estados Unidos tener a un Chiquito de la Calzada y no a un Woody Allen"

En Aruser@s, Alfonso Arús comparte el último comentario viral del crítico literario Jesús G. Maestro en el pódcast '@LoQueTúDías', donde compara el humor español con el cine de Hollywood.

Jesús G. Maestro ha dejado un nuevo 'zasca' en Aruser@s tras su paso por el pódcast '@LoQueTúDías' al opinar sobre Woody Allen.

El crítico literario, escritor y profesor en la Universidad de Vigo asegura que prefiere el humor de Chiquito de la Calzada al del cineasta: "Chiquito es un maestro de lo cómico, del humor, de lo grotesco, de lo ridículo...merecería más de una tesis doctoral", afirma.

"Que piensen lo que quieran, pero ya quisiera Estados Unidos tener a un Chiquito de la Calzada y no a un Woody Allen", sentencia.