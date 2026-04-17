Ahora

Zascas

Jesús G. Maestro: "Ya quisiera Estados Unidos tener a un Chiquito de la Calzada y no a un Woody Allen"

En Aruser@s, Alfonso Arús comparte el último comentario viral del crítico literario Jesús G. Maestro en el pódcast '@LoQueTúDías', donde compara el humor español con el cine de Hollywood.

Jesús G. Maestro: "Ya quisiera Estados Unidos tener a un Chiquito de la Calzada y no a un Woody Allen"

Jesús G. Maestro ha dejado un nuevo 'zasca' en Aruser@s tras su paso por el pódcast '@LoQueTúDías' al opinar sobre Woody Allen.

El crítico literario, escritor y profesor en la Universidad de Vigo asegura que prefiere el humor de Chiquito de la Calzada al del cineasta: "Chiquito es un maestro de lo cómico, del humor, de lo grotesco, de lo ridículo...merecería más de una tesis doctoral", afirma.

"Que piensen lo que quieran, pero ya quisiera Estados Unidos tener a un Chiquito de la Calzada y no a un Woody Allen", sentencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El alto el fuego entre Israel y Líbano allana el camino para las conversaciones entre EEUU e Irán en Islamabad
  2. Gobierno desbloqueado: el Partido Popular y Vox llegan al fin a un acuerdo para Extremadura
  3. Feijóo recibe con todos los honores a María Corina Machado en la sede del PP y alaba su valentía
  4. Las vergüenzas de Vox por las que nadie se ruboriza en Bambú: así defienden lo indefendible los de Santiago Abascal
  5. Los audios del principal acusado en el juicio por la muerte de Maradona: "No te preocupes, ya se va a deshinchar"
  6. Sanguijuelas del Guadiana, música y ruido desde lo rural: "Nuestro peso en el relato es tener presente a nuestra gente"