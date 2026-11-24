Detalle del tomo del registro con la firma de Manuel Azaña, en el que aparece el inventario de la herencia de Gaudí

Los detalles Los tres herederos de confianza declararon ante el notario tras la muerte del arquitecto que la voluntad expresa y confidencial de Gaudí era vender todos los bienes para destinar el importe obtenido a financiar las obra de la Sagrada Familia.

El arquitecto Antoni Gaudí nombró a tres herederos de confianza que declararon ante notario su voluntad de vender todos sus bienes para destinar el importe obtenido a financiar las obras de la Sagrada Familia de Barcelona, y el inventario de la herencia recoge dos cuentas bancarias con dinero en efectivo y una casa en el Park Güell.

El inventario de los bienes de la herencia, que se encontraba en el Arxiu Històric de Protocols de Barcelona y se ha hecho público 100 años después de su firma, recoge dos cuentas bancarias con unas 3.000 pesetas en total y la residencia del arquitecto en el parque, ha explicado el decano del Col·legi Notarial de Catalunya, José Alberto Marín, que lo ha definido como "el negativo del testamento".

Gaudí murió en junio de 1926, a los 73 años, soltero y sin familia directa, y su última voluntad quedó registrada en el testamento que hizo en Puigcerdà (Girona) en 1911 ante el notario Ramon Cantó, mientras estaba en la población para superar una enfermedad.

El arquitecto nombró como herederos de confianza (una figura del código civil catalán) al capellán custodio del templo en construcción de la Sagrada Familia, Gil Parés; el médico y amigo Pere Santaló y el arquitecto y discípulo Domènec Sugrañes, que intervino como sustituto de Francesc Berenguer, que había fallecido en 1914.

Los tres herederos de confianza declararon solemnemente ante el notario tras la muerte del arquitecto que la voluntad expresa y confidencial de Gaudí era vender todos los bienes para destinar el importe obtenido a financiar las obra de la Sagrada Familia.

El detalle del inventario, firmado en noviembre de 1926, señala que en metálico dejaba dos cuentas bancarias: un saldo de 1.870 pesetas con 8 céntimos en una cuenta corriente en la sucursal del Banco de España en Barcelona y 1.221 pesetas con 54 céntimos en una libreta de ahorros de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis.

El único inmueble inventariado era la residencia del Park Güell, una casa unifamiliar que poseía por dos mitades heredadas: una mitad procedente de su padre, Francesc Gaudí, y otra de su sobrina, Rosa Egea, y los albaceas valoraron la finca en 45.000 pesetas a efectos de venta y declararon bajo juramento que estaba desocupada y sin alquilar en previsión de su inmediata enajenación.

Sin copia del testamento

Marín ha dicho que la vida de Gaudí estaba consagrada a la Sagrada Familia y que, por los montantes económicos, "no se podría considerar ni rico ni pobre", y ha subrayado que habrá documentos posteriores como el de la venta de la casa en el Park Güell, que se vende a unos particulares en 1926 y que en 1960 es comprada por los Amics de Gaudí, siendo inaugurada en 1963 como Casa Museu Gaudí (posteriormente se cede a la Junta Constructora de la Sagrada Familia y desde 2024 la gestiona Barcelona Serveis Municipals).

Ha subrayado que la relevancia del inventario del testamento de Gaudí se explica por la imposibilidad de poder consultar el testamento original, que fue destruido por el incendio de la notaría que lo conservaba en 1936 durante el inicio de la Guerra Civil, y no se tiene constancia de ninguna copia del mismo.

El testamento del arquitecto hizo posible que en 1926 se pudiese elaborar el inventario de la herencia, que se firmó en Barcelona ante el notario Lluís Rufasta y que ahora pasa a ser de consulta pública al pasar 100 años de su firma, y supone la única forma de consultar en un documento original el contenido exacto de la herencia del arquitecto.

El inventario de la herencia de Gaudí fue conservado durante los primeros 25 años en la notaría donde se firmó y, tras este periodo, el documento notarial se trasladó al Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, situado en la sede del Col·legi Notarial de Catalunya y que lo ha conservado integrado en el protocolo de Rufasta.

Manuel Azaña

En la escritura se incorpora el certificado de actos de últimas voluntades que firmó en julio de 1926 el entonces funcionario de justicia Manuel Azaña una década antes de convertirse en presidente del Gobierno durante la II República.

Marín ha subrayado que una de las "curiosidades" de la herencia de Gaudí es que Azaña sea el firmante del certificado que autentica cuáles son los testamentos que pudo hacer Gaudí y que en este caso era únicamente el que hizo en Puigcerdà.

El decano ha explicado que el Arxiu Històric de Protocols de Barcelona conserva otros documentos relacionados con Gaudí, como el acta de colocación de la primera piedra de la Sagrada Familia, firmada antes que fuera nombrado arquitecto director, o el documento reciente que deja constancia del final de la Torre de Jesucristo.

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