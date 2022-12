Carlo, frío, lluvia y horas de pie es lo que tuvieron que aguantar los jugadores de la Lotería de Navidad que compraron décimos de la Lotería de Navidad en la famosa administración madrileña de Doña Manolita. Pero solo una muy pequeña parte de ellas ha visto su esfuerzo compensado. El negocio lotero de la calle Carmen ha vuelto un año más a atraer la suerte. Ha vendido cuatro de los premios grandes del sorteo.

Las loteras han celebrado con sus sudaderas personalizadas (que no camisetas) el más grande de los premios del que han repartido una serie: el segundo cuarto que ha caído en el 25296. "Que no son uno, que no son dos, que no son tres, que son cuatro", han gritado las loteras de la administración mientras corrían en corro, brindaban con champán y hacían saltar confeti dorado por todas partes al tiempo que escuchaban los otros tres que han caído en esa esquina de Madrid. Esos han sido tres de los ocho quintos premios que se han extraído hoy desde el Teatro Real.

Precisamente allí se encontraban algunos de los ganadores, como la del 05.490, el Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad y uno de los primeros premios más repartidos de la historia. Tanto que ha caído también en el patio de butacas del Teatro Real. Perla, peruana en paro y madre de dos hijos adolescentes, ha escuchado la cifra mágica a las 11:20 horas de la mañana, se ha asegurado de la coincidencia, porque no ve bien, y luego se ha alzado de su asiento. Y no es la única emotiva historia que ha dejado el sorteo de este año.