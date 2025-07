La investigación apunta al exceso de velocidad como causa del accidente mortal de Diogo Jota y su hermano

Novedades en la investigación sobre el accidente mortal del futbolista Diogo Jota y su hermano André Silva, a raíz del informe pericial de la Guardia Civil al que ha accedido laSexta. En él, coge cuerpo la hipótesis del exceso de velocidad y el reventón del neumático del Lamborghini Huracán alquilado en el que viajaban ambos.

La principal novedad en este informe que todavía no ha sido entregado a la autoridad judicial, es que se confirma que el conductor era el jugador del Liverpool. Una documentación en la que se recogen las pruebas realizadas para determinar que era el futbolista de 28 años y no su hermano de 26 quien conducía.

Además, la Guardia Civil apunta a que la velocidad de este coche de alta gama en ese punto de la A-52 en la provincia de Zamora era superior a la permitida. De esta manera, sería superior a los 120 kilómetros por hora máximos contemplados para este tramo, cuando realizaron ese adelantamiento.

Asimismo, las pesquisas de los agentes confirman que no se trata de ningún punto negro de accidentes, pues consiste en una vía recta que no supone ninguna dificultad importante para la conducción y que, por tanto, no es un punto negro, es decir, que no acumula gran cantidad de accidentes.

Unas novedades que se conocen apenas días después de que la primera plana del fútbol portugués y del Liverpool dieran el último adiós a los hermanos en el funeral celebrado en Gondomar, en la periferia de Oporto, en el norte de Portugal, donde ambos crecieron.