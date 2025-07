Comparecencia de Sánchez, en directo | El PSOE presenta sus nuevas medidas contra la corrupción ante las 50 preguntas del PP

Sánchez, sobre Cerdán: "Le creí conocer. Me equivoqué"

El presidente del Gobierno ha asegurado que creía conocer al exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán, quien entró la semana pasada en prisión provisional por el caso Koldo.

"Asumo mi error por haber confiado en ellos. No existía ningún indicio delictivo contra Cerdán", ha justificado. "Es evidente que me equivoqué. No conocíamos el contenido del informe de la UCO", ha señalado.