Trump anuncia que "probablemente en un par de días" comunicará el arancel a la UE en "una carta que significa un trato"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que en "un par de días" enviará una carta a la Unión Europea para fijar aranceles, similar a lo que ya hizo con países como Japón y Corea del Sur. Trump ha criticado a los europeos por su trato hacia Estados Unidos, calificándolos de "más difíciles" que China. Durante una reunión de gabinete, anunció un arancel del 50% al cobre y consideró una tasa del 200% para productos farmacéuticos si no se fabrican en EEUU. Además, confirmó que no habrá más prórrogas para la aplicación de aranceles individualizados por países. Trump advirtió que responderá a represalias y animó a las empresas a invertir en EEUU, prometiendo facilidades burocráticas.

"Un par de días". Es el plazo que se ha autoimpuesto el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, para enviar una carta a la Unión Europea (UE) en la que fijará los aranceles al Viejo Continente, tal y como ya empezó a hacer este lunes con otros países como Japón o Corea del Sur. Si bien insta a ver "qué pasa", apunta a que "probablemente" será entonces cuando lo haga, aunque sin olvidar advertir de que "una carta significa un trato".

Según el republicano, porque los europeos están "siendo muy amables" con los estadounidenses, después de subrayar que les habían tratado "muy mal hasta hace poco", así como que fueron sus países "los más difíciles de tratar en muchos aspectos". Incluso, "peores que China", ha valorado durante su reunión de gabinete de este martes, cuyo homólogo en España sería el Consejo de Ministros.

Como no podía ser otra forma, después de una de cal llega otra de arena con el republicano. Y es que durante esta misma comparecencia ha anunciado un arancel del 50% al cobre, similar al actual del 25% que pesa sobre el acero, el aluminio y los vehículos. Además, ha asegurado que también contempla una tasa de hasta el 200% para los productos farmacéuticos si sus fabricantes no se instalan en territorio norteamericano.

No más prórrogas

Estos, sin embargo, no son los únicos anuncios de Trump de este martes, puesto que horas antes ya explicaba que la prórroga del 1 de agosto para la aplicación efectiva de los aranceles individualizados por países no volvería a aplazarse. "Tal y como se menciona en las misivas enviadas ayer a varios países, además de las cartas que se remitirán hoy, mañana y próximamente, los aranceles comenzarán a pagarse" entonces. En ese sentido, subrayaba en una publicación en Truth Social que "no ha habido ningún cambio en esta fecha y no habrá más cambios": "No se concederán prórrogas".

Respecto a las misivas ya enviadas, cabe recordar que el republicano ha impuesto un arancel del 25% a todas las importaciones tanto de Japón como de Corea del Sur. Países a los que se suman con esta misma tasa Kazajistán, Malasia y Túnez; mientras que para Sudáfrica y Bosnia-Herzegovina serán de un 30%.

Más altas son las establecidas para las exportaciones procedentes de Indonesia, las cual contarán con un arancel del 32%; mientras que las de Serbia y Bangladesh soportarán uno del 35%. Todavía mayores serán para las de Tailandia y Camboya (36%), así como para las de Birmania y Laos que alcanzarán el 40%.

Dice que responderá a posibles represalias

En estas cartas, Trump también advirtió a todos de que en caso de que decidieran tomar represalias al respecto, sumaría la cifra que adopten a la cantidad ya anunciada. Y es que a sus ojos, los déficits comerciales con estos países son "insostenibles", al tiempo que suponen "graves amenazas" para la seguridad nacional y la economía norteamericana.

Si bien dejó la puerta algo abierta a "quizás" ajustar las tasas correspondientes, al emplazar al mundo a abrir sus mercados y a eliminar las "barreras arancelarias, no arancelarias, regulatorias y comerciales". En este sentido, además animaba en las misivas a las empresas a invertir dentro de las fronteras de EEUU, recordando que los productos fabricados allí no estarán penalizados con aranceles. De hacerlo, la Administración Trump prometía facilidades burocráticas y tramitaciones aceleradas de expedientes.