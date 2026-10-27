Feijóo califica de "coordinación imprescindible" su pacto con Vox en el Senado y tilda las listas de izquierda como "una coalición de desesperados"

¿Qué ha dicho? En una entrevista en Onda Cero, el líder de los 'populares' defiende que "las reglas de juego han cambiado" y habla de "acuerdo táctico" con Vox.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, ha defendido su "acuerdo táctico" con Vox en el Senado, argumentando que busca mantener la mayoría absoluta en la Cámara Alta frente a lo que describe como una "coalición de desesperados" del PSOE y otras fuerzas de izquierda. En una entrevista en Onda Cero, Feijóo criticó a Pedro Sánchez por "cambiar las reglas del juego", afirmando que era necesario responder a sus movimientos. Feijóo insistió en que su pacto con Vox es una "respuesta responsable" y subrayó que ambos partidos son "distintos", describiendo al PP como reformista y a Vox como más rupturista. Además, calificó a Sánchez como "una persona conflictiva" que disfruta del conflicto en España y alertó sobre la necesidad de un cambio político en el país.

El líder del PP y candidato de los 'populares' a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha justificado su "acuerdo táctico" con Vox en el Senado para "intentar mantener la mayoría absoluta" en la Cámara Alta y responder a la "coalición de desesperados" del PSOE, Frente Amplio y otras fuerzas de izquierda, hablando de "coordinación imprescindible" entre ambas fuerzas.

En una entrevista en Onda Cero, Feijóo ha cuestionado que Sánchez haya "cambiado las reglas del juego" y había que "responder a un movimiento de Sánchez y de todos sus socios". No hacerlo, según Feijóo, era una "irresponsabilidad".

"Lo que hemos hecho es una coordinación imprescindible para mantener las posibilidades de mayoría absoluta en la Cámara Alta", ha justificado, insistiendo en que su pacto con Vox es una "respuesta responsable" frente a la "coalición de desesperados" de Sánchez.

Feijóo ha enfatizado en que PP y Vox son partidos "distintos". "Sigue habiendo un partido reformista de centro derecha, que es el Partido Popular, y un partido más rupturista que es Vox", ha explicado.

El líder del PP cree que Sánchez es "una persona conflictiva" en el Gobierno. Es más, ha dicho que al jefe del Ejecutivo le gusta "el conflicto en España": "Estamos ante una situación de emergencia. La necesidad de un cambio político en España. El que le ponga una rueda al cambio político asumirá su responsabilidad", ha avisado.

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