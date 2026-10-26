Los maestros madrileños denuncian el abandono del Gobierno de Ayuso: "Ni siquiera nos dan la oportunidad de recibirnos"

Sergio Macías, portavoz de UGT en la enseñanza pública, denuncia que, por el momento, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ni siquiera se ha puesto en contacto con ellos: "Lo único que solicitamos como comité unitario de huelga es que nos reciba".

Los maestros de la educación pública en Madrid llevan casi dos semanas en huelga indefinida, reclamando mejoras laborales al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, aunque sin resultados hasta ahora. Sergio Macías, portavoz de UGT, critica que la Consejería de Educación no ha iniciado negociaciones, a diferencia de otras comunidades. Los maestros denuncian un agravio salarial respecto a otras regiones, como Cantabria, y altos costos de vida en Madrid. Además, exigen reducir las ratios de alumnos por clase y mejorar la atención a la diversidad. La frustración es palpable entre los docentes, quienes esperan que sus demandas sean finalmente escuchadas.

Los maestros de la educación pública madrileña van camino de cumplir dos semanas de huelga indefinida para reivindicar una mejora de sus condiciones laborales al Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso. Una huelga que, por el momento, no ha dado resultados. Sin embargo, los profesionales de la educación siguen decididos a dar la batalla, y El Intermedio les ha acompañado este lunes en una nueva jornada de protesta.

Sergio Macías, portavoz de UGT en la enseñanza pública, denuncia que, por el momento, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ni siquiera se ha puesto en contacto con ellos: "Lo único que solicitamos como comité unitario de huelga es que nos reciba. No sé porque en otras comunidades autónomas si se ha podido llegar a por lo menos comenzar una negociación y llegar a algún tipo de acuerdo". "Aquí ni siquiera se ha dado esa oportunidad", lamenta.

El representante de UGT explica que los maestros madrileños sufren un importante agravio comparativo en cuanto a los salarios en comparación con sus colegas de otras regiones: "Por ejemplo, con Cantabria hay una diferencia de 176 euros mensuales. Además, si a esto le sumamos que obviamente la vivienda tanto en alquiler como en compra en la Comunidad de Madrid, tiene unas cifras muy elevadas, pues esto hace que las distancias o el poder adquisitivo de un maestro madrileño actualmente esté muy por debajo de otros que están trabajando en nuestras comunidades autónomas".

Pero los maestros no solo reivindican una subida salarial. También piden reducir las ratios, que desde hace años ha lastrado la calidad de la educación pública en Madrid. "Actualmente está de media en 35 y podría llegar hasta 38. Nos gustaría que bajasen a 25", detalla.

Pero aún más dramático es el caso de la atención a la diversidad: "Actualmente, el número de alumnos que atiende a un orientador es de unos 800 850. Esto debería de bajar, según la Unión Europea, hasta 250".

Esta situación genera una brutal frustración a los profesionales de la enseñanza. Marta Ortega, profesora del Instituto Juana de Castilla de Moratalaz, explica que "en el día a día, llegar a todos los alumnos me resulta absolutamente imposible". "Hay una sensación de frustración enorme, de no llegar, de llegar al final del día y sentir que no has atendido a todos los alumnos y que hay cosas que se han quedado por hacer", detalla.

Los maestros afrontan su tercera semana de huelga indefinida con la esperanza de que, de una vez por todas, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso atienda sus reivindicaciones y se siente en la mesa de negociación para establecer unas condiciones que permitan a los alumnos madrileños disfrutar de una educación pública de calidad.

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