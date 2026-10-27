De Sabadell en el 76 a Cádiz en 2021: las huelgas del metal que hoy inspiran la lucha en Murcia

¿Por qué es importante? Los primeros paros de los que se tienen registros se remontan al franquismo, cuando la huelga ni siquiera era un derecho. Desde entonces, trabajadores del metal han tomado las calles en ciudades como Vigo, Barcelona o Cádiz para reclamar mejores condiciones.

La huelga indefinida de los trabajadores del metal en Murcia comenzó con enfrentamientos, piquetes y cargas policiales debido al bloqueo del convenio colectivo. Este sector, con cerca de dos millones de trabajadores en España, tiene una larga tradición de lucha, desde las primeras protestas durante el franquismo hasta movilizaciones recientes. Ejemplos históricos incluyen la huelga de Sabadell en 1976 y la de Vigo en 2006, ambas con importantes reivindicaciones laborales. En 2021, Cádiz fue protagonista de intensas protestas por mejoras salariales, mientras que Barcelona vivió movilizaciones que afectaron a miles de trabajadores. laSexta sigue de cerca estos acontecimientos.

La primera jornada de huelga indefinida de los trabajadores del metal en Murcia, convocada por el bloqueo del convenio colectivo, ha arrancado este martes con neumáticos quemados, piquetes y cargas policiales. Desde primera hora de la mañana se han registrado enfrentamientos que derivaron en cortes de tráfico en los accesos a los grandes polígonos industriales.

El foco vuelve a estar en un sector históricamente combativo, en el que actualmente trabajan cerca de dos millones de personas en España. Las primeras protestas conocidas se remontan al franquismo y, desde entones, los profesionales de la metalurgia no han dejado de demostrar su fuerza en las calles.

Decadas de lucha durante la dictadura y hasta principios de siglo

Las primeras movilizaciones del metal se remontan a los años de la dictadura, cuando la huelga ni siquiera estaba legalizada en España. Sin embargo, no fue hasta la llegada de la Transición cuando estas se extendieron por las principales zonas industriales de España, desde Madrid y Cataluña hasta Euskadi, Valencia y Galicia.

Uno de los ejemplos más destacados fue la huelga de Sabadell de 1976, en la que participaron más de un centenar de empresas y más de 20.000 trabajadores. Las reivindicaciones entonces incluían mejoras salariales y una jornada laboral de 42 horas semanales.

Otro hito ya entrado el siglo XXI fue el de Vigo en 2006, cuando las movilizaciones del metal colapsaron la ciudad. En estas se registraron episodios de cargas policiales que dejaron decenas de heridos, así como consecuencias judiciales para algunos de los participantes. A pesar de todo, el paro concluyó con la consecución de una de las principales reivindicaciones: medidas para frenar la temporalidad del sector.

Cádiz y Barcelona, la historia reciente de movilización obrera

Noviembre de 2021 arrancó con Cádiz abriendo todos los telediarios de España. La provincia andaluza tiene una tradición de lucha por los derechos de los trabajadores del metal que se remonta a los años 70.

La huelga de 2021 de la Bahía de Cádiz se prolongó durante nueve días y estuvo marcada por barricadas y numerosos enfrentamientos con la policía. Y de nuevo, los trabajadores lograron respuestas a sus demandas, que esta vez estaban centradas en subir los salarios.

Más recientemente, Barcelona volvió a ser escenario de movilizaciones del metal hace un año. El conflicto afectó a unos 180.000 trabajadores, paralizó líneas de producción y obligó a celebrar largas reuniones de mediación para tratar de alcanzar un acuerdo.

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