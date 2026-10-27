¿El renacimiento de la kale borroka? La Ertzaintza investiga a los grupos disidentes de la izquierda abertzale GKS y Jardún

Los detalles La investigación policial pone el foco en dos grupos: GKS y Jardún. Ambos se muestran críticos con partidos como Bildu por seguir estrategias centradas en las instituciones.

En Euskadi, 19 personas, incluyendo 11 menores, han sido detenidas tras los disturbios en el barrio de Deusto, Bilbao, relacionados con un acto cancelado de Vito Quiles. Ninguno de los detenidos tenía antecedentes penales y eran de nacionalidad española. Las investigaciones apuntan a grupos organizados como Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) y Jardún, que podrían estar detrás de las acciones violentas. Estos grupos, disidentes de la izquierda abertzale tradicional, se centran en el socialismo y el independentismo vasco. GKS se originó en 2019, mientras que Jardún se formó en 2020, ambos críticos con la institucionalización de la izquierda abertzale.

Un total de 19 personas han sido detenidas en Euskadi. Ninguna contaba con antecedentes penales, todas son de nacionalidad española y entre ellas hay 11 menores. Tras los altercados en el barrio de Deusto, en Bilbao, por un acto del agitador Vito Quiles que finalmente fue cancelado, llegan las primeras investigaciones para esclarecer lo ocurrido y, sobre todo, destapar quién hay detrás de estas acciones.

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha destacado que entre quienes perpetraron los asaltos, las agresiones y los incendios solo hay personas que "no conocieron los años de la violencia de ETA y de la kale borroka". Por ello, ha añadido que "cabe pensar que tienen referencias externas o que pueden seguir consignas de grupos organizados vascos", y ha señalado a estos colectivos como posibles responsables de los incidentes.

Concretamente, informa de que las investigaciones de la Ertzaintza se están centrando en la Gazte Koordinadora Sozialista, conocida como GKS, una organización estudiantil a la que ha tildado de "auténticos fascistas". También estaría el grupo Jardún, otro colectivo de la izquierda abertzale.

Sindicatos policiales y el consejero de Seguridad han señalado que quienes participaron en los disturbios podrían no responder a una ideología, lo que apoyaría a la hipótesis de grupos organizados que actuaron como cerebro de las acciones en las que se pudieron escuchar gritos de "Gora ETA". Sergi Gómez, desde el Sindicato de Independiente de la Policía Vasca, señalan que "esta violencia nos retrotrae a una época que no queremos volver a vivir".

¿Quiénes son estos grupos?

La GKS y Jardún son los dos grupos disidentes de la izquierda abertzale tradicional que se han puesto en el foco de las investigaciones. Ambos mantienen diferencias con Sortu y EH Bildu; sin embargo, representan corrientes distintas dentro de la izquierda independentista vasca. Mientras uno se organiza en torno al socialismo, el otro se articula más específicamente dentro del independentismo vasco.

Por un lado, GKS tiene su origen en el entorno de Ikasle Abertzaleak (IA), un sindicato estudiantil que trabajó codo con codo con la izquierda abertzale durante años, aunque sin llegar a formar parte de su estructura orgánica. En 2019, la GKS decidió conformarse como grupo independiente, tras considerar que la izquierda abertzale estaba tomando una senda orientada a la institucionalización y a la moderación del discurso.

Desde la ruptura, GKS se ha articulado en torno al Movimiento Socialista, un grupo con presencia en distintos puntos de España. Este espacio, además, cuenta con su propio partido político, Euskal Herriko Kontseilu Sozialista (EHKS), impulsado en 2023.

Por otro lado, Jardún es una coordinadora creada en agosto de 2020 para agrupar a distintas organizaciones independentistas, socialistas y revolucionarias de Euskadi, Navarra e Iparralde, el territorio vasco situado en Francia. El colectivo es conocido por criticar las estrategias institucionales de partidos como EH Bildu, mientras mantiene un discurso nostálgico con la estrategia armada de ETA.

Entre las organizaciones vinculadas a este espacio se encuentran Jarki, que defiende una Euskal Herria independiente y socialista, y Aske, centrada en la reivindicación de la amnistía para los presos de ETA y en la denuncia de la represión policial. En Jardún, además, han confluido antiguos militantes de otros movimientos críticos con la evolución de la izquierda abertzale tradicional, como ATA (Amnistía eta Askatasuna).

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido