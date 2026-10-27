Los sondeos a pie de urna dejan en el aire el futuro de Israel: Netanyahu ganaría las elecciones pero el bloque de la oposición le superaría en escaños

Guerra en Irán en directo | Netanyahu cuestiona el proceso electoral en Israel ante una participación histórica: "Nos roban las elecciones"

Los detalles Según los sondeos de los principales canales israelíes, ningún bloque tendría una mayoría clara para gobernar y el bloque del opositor Gadi Eisenkot necesitaría a los partidos árabes para hacerse con el poder.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ganaría las elecciones generales en Israel con entre 24 y 25 escaños, frente a los 32 de las elecciones de 2022, pero su bloque no alcanza la mayoría para gobernar; mientras que el bloque opositor superaría el suyo por entre dos y tres escaños.

Así lo deslizan los sondeos a pie de urna publicados por los principales canales del país (11, 12 y 13) en una jornada electoral con una participación histórica que a las 20:00 horas (dos horas antes del cierre de los colegios) superaba el 74%.

Según los datos de estos sondeos, el bloque opositor obtendría entre 52 y 53 escaños, una cifra insuficiente para obtener la mayoría absoluta, para la que se necesitan 61 de los 120 asientos del Knesset.

En este sentido, Yashar, partido del líder opositor Gadi Eisenkot, lograría de 21 a 23. Together, liderado por Naftali Bénet, obtendría entre 12 y 14; Demócratas, de Yair Golán, entre 9 y 10; y finalmente, Israel Beitenu de Avigdor Líberman tendría de 7 a 9.

El bloque de Netanyahu rondaría los 50 escaños: entre 24 y 25 para el Likud del mandatario; de 6 a 8 para el ultraordoxo Shas liderado por Aryeh Deri; entre 6 y 7 para Poder Judío, del radical Itamar Ben Gvir; en torno a 6 para Sionismo Religioso, de Bezalel Smotrich; y entre 6 y 7 para Judaísmo Unido de la Torá, Yaakov Asher.

Los partidos árabes se harían con un total de entre 17 y 18 escaños, tras una tarde en la que se han registrado picos de participación entre la población palestina que cuenta con pasaporte israelí. La Lista Conjunta, que engloba a los partidos de izquierda Jadash, Taal y Balad, obtendría entre 10 y 11 asientos; mientras que el islamista Ra'am llegaría a los 7.

Dado que ni el bloque de Eisenkot ni el de Netanyahu alcanzan esta cifra, el apoyo de los partidos árabes (que ambos, de momento, rechazan) sería clave para formar un Gobierno.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido