El juez Calama rechaza la petición de Zapatero de preguntar a Arabia Saudí por las joyas incautadas

El contexto Zapatero solicitó esta comisión rogatoria para acreditar que las joyas le fueron entregadas por el entonces monarca de Arabia Saudí como muestra de atención personal durante la visita oficial a España en junio de 2007.

El juez José Luis Calama ha rechazado la solicitud de José Luis Rodríguez Zapatero para una comisión rogatoria a Arabia Saudí en el 'caso Plus Ultra'. Zapatero buscaba aclarar el origen de joyas encontradas en su despacho, afirmando que fueron un regalo del monarca saudí en 2007. Calama argumenta que la solicitud carece de elementos objetivos y que Zapatero podría gestionar directamente con Arabia Saudí. Además, el juez señala que las joyas no cumplen con el protocolo de regalos institucionales y que su no entrega a Patrimonio del Estado podría constituir malversación. La Fiscalía Anticorrupción también investiga este posible delito.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el 'caso Plus Ultra', ha rechazado la comisión rogatoria a Arabia Saudí solicitada por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para aclarar el origen de las joyas que fueron localizadas en su despacho el pasado 19 de mayo.

En el auto, al que ha tenido acceso laSexta, Calama apunta que la comisión rogatoria "carece, en el momento presente, de un mínimo elemento objetivo de corroboración que permita apreciar su utilidad, necesidad y pertinencia", y recuerda que Zapatero dispone de "medios directos para intentar obtener la corroboración de los hechos que afirma".

"No se ha adoptado medida cautelar alguna que limite su libertad de movimientos o le impida desplazarse personalmente a Arabia Saudí para realizar las gestiones que estime oportunas ante las autoridades o instituciones de dicho Estado", señala.

El magistrado recuerda que la versión que sostiene Zapatero se fundamenta precisamente en la relación institucional y personal que habría mantenido con la Corte Real saudí con ocasión de su condición de presidente del Gobierno, "circunstancia de la que razonablemente cabría inferir una particular facilidad de interlocución con los órganos de protocolo o las instancias competentes de aquel país".

Zapatero solicitó esta comisión rogatoria para acreditar que tres juegos de joyería compuestos por rubíes, esmeraldas y zafiros le fueron entregados por el entonces monarca de Arabia Saudí como muestra de atención personal durante la visita oficial a España en junio de 2007, cuando era presidente del Gobierno.

Por ello, Calama considera que esta comisión rogatoria "no se orienta a completar o contrastar una hipótesis que ya cuente con algún grado de corroboración objetiva", sino a "construir ex novo el soporte probatorio de una mera afirmación formulada por el propio investigado".

El juez también hace referencia al Código de Buen Gobierno aprobado durante la presidencia de Zapatero, en el que se establece que los obsequios de especial significación deben incorporarse al patrimonio público, y añade que este hecho prueba que el expresidente tenía "pleno conocimiento" del régimen aplicable a estos bienes, por lo que su explicación "no resulta coherente".

Para Calama, que estas piezas de joyería no estuvieran dentro de sus estuches ni contasen con certificados de autenticidad "difícilmente se compadece con la tesis de que se tratara de un regalo institucional efectuado por un jefe de Estado y destinado a su incorporación al patrimonio público".

En su escrito, el juez también precisa que resolverá en otro auto sobre la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que el viernes planteó investigar a Zapatero también por un delito de malversación al haber recibido estas joyas y no haberlas entregado a Patrimonio del Estado.

"El investigado José Luis Rodríguez Zapatero viene a reconocer que siendo presidente del Gobierno aceptó unas joyas de muy significativo valor y que no los entregó a Patrimonio del Estado, como sí hizo con otros regalos al finalizar su Presidencia", expuso el viernes la fiscal María Elena Lorente.

Por ello, la fiscal considera que, "de ser cierta su versión, resultaría que el origen de las joyas podría implicar la comisión de un delito de malversación de caudales públicos cometido" por el expresidente, y que éste no habría prescrito.

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