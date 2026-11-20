Los detalles Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo no se pueden ni ver. Así lo han demostrado en el debate cara a cara de este jueves y nada más entrar al plató. Si bien este es el top 1, lo cierto es que en España ha habido muchos más.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo no se pueden ni ver. Así lo han demostrado en el debate cara a cara de este jueves y nada más entrar al plató. Sí, se dan la mano, pero con mucha distancia entre ellos y sin mirarse. Ahora bien, no fue solo en el tenso saludo, porque después se sientan en la mesa a la espera de que comience el debate. Cada uno mira sus papeles. Ni una palabra, ni una mirada.

Por eso, más que un cara a cara, fue un 'nuca a nuca'. Si bien el de esta campaña entre los principales candidatos es el top 1 sin duda alguna, lo cierto es que no es el primero que los españoles hemos visto en nuestra democracia.

Solo hay que viajar al cara a cara con los mismos protagonistas de la anterior convocatoria electoral de 2023. En aquella ocasión, organizada por Atresmedia, el saludo fue algo más animado, pero lo cierto es que durante los casi 20 minutos de espera en el plató solo se miran de reojo, para que el otro no sepa que es observado.

Sánchez echaba un primer reoijilloo, luego otro y viene otro más hasta que llega a aguantar la mirada, sin encontrar a nadie al otro lado. La misma técnica que Feijóo: mirada furtiva y agacha rápido por si le pilla. En otra ocasión, parece que aguanta, pero nada, no llega a haber cruce de miradas. La despedida fue muy cordial, y hasta con toque de codo y palabras incluidas.

Menos 'nuca a nuca', pero tampoco muy cara a cara estuvieron Sánchez y Mariano Rajoy en 2015. Si bien fue un posado con más sintonía, el apretón de manos no llegó a ser más alegre. Al sentarse ni se miran y al terminar ni un guiño.

Y esto a pesar de que Rajoy tiene el récord de apretón de manos en cara a cara electoral. Fue tan eterno cuando se enfrentó a Alfredo Pérez Rubalcaba, que Manuel Campo Vidal tuvo que agarrar del codo a Rajoy sin éxito, porque la sacudida no terminaba. Buena sintonía al sentarse y también al acabar.

En cuanto a Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero en 2008, no fue en uno, sino en dos cara a cara que se enfrentaron. En ambas ocasiones entraron juntos al plató, se dieron la mano, sostuvieron, charlaron y Zapatero contó años después que minutos antes de salir al primero Rajoy le dijo: "Joder, tú y yo a salir aquí para que todo el mundo se divierta con nosotros".

Los que no se divirtieron nada fueron Felipe González y José María Aznar en el primer cara cara de 1993. Durante este hubo desacuerdos por el debate hasta el último minuto. De hecho, eso sí que fue un 'nuca a nuca' porque el 'popular' no quería que le sacaran mirando al socialista mientras hablara. Por eso, se pactó que solo se hicieran planos generales. Tampoco el 'nuca a nuca' lo inventaron Sánchez y Feijóo.

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