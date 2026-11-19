El contexto Corría 1993 cuando España asistió al primer debate electoral entre los candidatos de los dos grandes partidos. A un lado, José María Aznar; al otro, el entonces presidente del Gobierno, Felipe González.

España se prepara para un nuevo debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que podría influir en la campaña electoral del 29N. Desde 1993, cuando Felipe González y José María Aznar protagonizaron el primer debate televisado, estos enfrentamientos han dejado momentos memorables y frases históricas. En 2008, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy ofrecieron duelos recordados, como la "niña de Rajoy". En 2011, Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba se enfrentaron, y en 2015, Pedro Sánchez elevó la tensión al acusar a Rajoy de falta de decencia. El último cara a cara entre Sánchez y Feijóo, en 2023, destacó por las interrupciones y cruces verbales. laSexta te ofrece toda la actualidad sobre estos eventos.

España se prepara para un nuevo cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Una cita que puede marcar la campaña electoral del 29N, pero que tiene una larga historia detrás. Desde el primer debate televisado entre Felipe González y José María Aznar, en 1993, hasta el último enfrentamiento entre Sánchez y Feijóo, en 2023, los duelos electorales han dejado momentos para el recuerdo, reproches y hasta alguna frase que ha pasado a la historia política.

Corría 1993 cuando España asistió al primer debate electoral entre los candidatos de los dos grandes partidos. A un lado, José María Aznar; al otro, el entonces presidente del Gobierno, Felipe González. Ambos se sentaron en mesas separadas, frente a frente, en un formato al que todavía no estaban acostumbrados. Aznar no tardó en lanzar sus primeros reproches: "Pues menuda hoja nos ha dado usted en el año 93, señor González". El socialista, por su parte, apenas miró a su contrincante.

Habría que esperar hasta 2008 para volver a ver a los candidatos de los dos grandes partidos enfrentados en un debate televisado. José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy protagonizaron dos duelos electorales que dejaron momentos muy recordados. Entre ellos, la despedida del socialista con un "buenas noches y buena suerte", una expresión muy al estilo estadounidense, y la famosa niña de Rajoy: "Yo quiero que la niña que nace en España tenga una familia y una vivienda y unos padres con trabajo".

En 2011, Rajoy volvió a sentarse frente al candidato socialista, esta vez Alfredo Pérez Rubalcaba. El debate dejó momentos de confusión, como cuando el 'popular' confundió el apellido de su rival con el de Zapatero. También hubo reproches, aunque con un tono diferente al que se vería en los siguientes enfrentamientos.

2015: Sánchez y Rajoy suben el tono

Cuatro años después, el enfrentamiento entre Mariano Rajoy y un joven Pedro Sánchez elevó considerablemente la tensión. El socialista lanzó uno de los ataques personales más recordados de estos debates: "El presidente del Gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es".

Rajoy respondió con contundencia: "Hasta ahí hemos llegado, señor Sánchez". El intercambio continuó con reproches personales y una de las frases más recordadas del entonces presidente, cuando calificó las palabras de su rival de "ruin, mezquina y miserable".

El último cara a cara entre Sánchez y Feijóo, en 2023, estuvo marcado por las interrupciones y los constantes cruces entre ambos candidatos. Ahora, tres años después, ambos vuelven a encontrarse frente a frente. La pregunta es si Sánchez y Feijóo conseguirán rebajar los decibelios respecto a su último enfrentamiento.

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