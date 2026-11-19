Campo Vidal cuenta con una amplia trayectoria en la moderación de debates electorales al haber estado al frente de cinco encuentros de este tipo entre 1993 y 2016.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha llegado a los platós de la Academia de la Televisión, donde se celebra el cara a cara electoral con el popular Alberto Núñez Feijóo. Allí ha protagonizado un distendido encuentro con el periodista Manuel Campo Vidal, al que ha dedicado unas palabras antes de comenzar el debate: "Un debate sin ti es como un jardín sin flores".

Campo Vidal, que cuenta con una amplia trayectoria en la moderación de debates electorales, ha estado al frente de cinco encuentros de este tipo entre 1993 y 2016. Con esto, el socialista podría estar reconociendo la amplia experiencia del periodista en este ámbito.

El encuentro se ha producido en el 'photocall' del recinto, este jueves, momentos antes de que se produzca el debate que moderará María Casado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido