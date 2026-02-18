Rafa López, sobre Felipe González y Aznar: "Son como los guardianes de la moral de la izquierda y la derecha"

El sociólogo ironiza sobre Felipe González y José María Aznar: "En cuanto alguien se dispersa, llaman la atención", y recuerda que González ya fue muy crítico con el PSOE en la etapa de Zapatero.

El breve encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente Felipe González se convirtió en una de las imágenes políticas de la semana, después de que el histórico dirigente socialista asegurara la semana pasada que, si el actual líder del PSOE se presenta a las próximas elecciones, votará en blanco.

En paralelo, Sánchez ha confirmado su intención de volver a concurrir a los comicios generales y ha advertido de que parte del electorado socialista se está desplazando hacia la abstención, en un contexto de creciente desgaste político.

Sobre este escenario ha reflexionado en Al Rojo Vivo la periodista Pilar Velasco, quien ha señalado que el presidente sitúa ya el foco en las generales pese a que antes existen dos citas autonómicas clave. "Insiste en que queda un año y medio y que se va a volver a presentar, pero se ha saltado dos paradas que pueden afectar al partido y a los resultados electorales: Castilla y León y Andalucía", ha advertido.

Velasco considera llamativo que Sánchez reconozca la abstención y el debilitamiento de la marca socialista en territorios como Extremadura o Aragón, mientras centra la estrategia en las generales y en la confrontación con Vox. A su juicio, unos malos resultados autonómicos podrían dificultar ese discurso: "Si se repite el titular del peor resultado de la historia en Andalucía, con su vicepresidenta como candidata, será difícil seguir apelando a esa abstención".

Un diagnóstico en el que ha coincidido el sociólogo Rafa López, quien augura que el ciclo electoral se desarrollará como "una moción de censura a plazos". A su juicio, algunos procesos territoriales recientes ya han funcionado como anticipos de ese desgaste, con candidatos "muy débiles" en determinados lugares y otros perfiles más vinculados directamente al Gobierno central. En ese sentido, puso como ejemplo el caso de Pilar Alegría en Aragón, a quien definió como una candidatura que representaba principalmente a La Moncloa.

López también ironiza sobre el papel de antiguos presidentes como referentes morales de sus respectivos espacios políticos. "Me hace gracia tanto Felipe González como José María Aznar, que parecen los guardianes de la moral de la izquierda y la derecha", señala, recordando además que el expresidente socialista ya fue muy crítico en su momento con el partido durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.

En su análisis, el sociólogo plantea además si el PSOE actual tiene capacidad para asumir debates internos tan duros como los que se produjeron en la época de González. "Entonces estaban los guerristas y los felipistas, y quien se movía no salía en la foto", recordó, subrayando que, pese a la existencia de debate, también había una fuerte disciplina interna dentro del partido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.