Desde trasmitir "buena política" frente a "mala educación" hasta referencias a los Rolling Stones, los socialistas tratan de dar explicaciones a un Sánchez pasivo y que pide "perdón" ante un Feijóo al ataque.

El debate electoral entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo mostró una clara diferencia de actitudes, con un Sánchez más pasivo y un Feijóo al ataque. Tras el encuentro, surgieron cinco versiones sobre la estrategia de Sánchez. En primer lugar, se valoró como un ejemplo de "buena política" frente a "mala educación". Luego, se comparó con el debate entre Obama y McCain en 2008, donde Obama adoptó un enfoque calmado. Otra interpretación sugirió que Sánchez buscaba captar el voto moderado con una postura serena. También se mencionó que el público esperaba más dinamismo, comparando la actuación de Sánchez con música clásica frente al rock esperado. Finalmente, se habló de una versión española tipo 'Ella baila sola', en contraste con la energía de los Rolling Stones.

El candidato socialista, Pedro Sánchez, pasivo ante el popular, Alberto Núñez Feijóo, al ataque en cuestiones como la corrupción o los accidentes de Urde y Adamuz. Si algo es prácticamente unánime al analizar el cara a cara electoral de este jueves, es la diferencia de actitudes entre ambos.

En este contexto, la izquierda se pregunta: ¿Qué le pasó a Sánchez? A lo que el periodista Luis Sanabria responde con las cinco versiones que él y su equipo dieron. Aprender de Obama, querer ganar el voto moderado o lanzar un mensaje de "buena política" frente a "mala educación".

Las cinco versiones

Momentos después del debate, Sánchez apareció en Ferraz ante su electorado valorando que había sido un encuentro de "buena política" frente a "mala educación". Sin embargo, poco después comenzaron a aflorar otras versiones.

Momentos más tarde, desde su equipo de comunicación hicieron referencia al debate en las presidenciales de Estados Unidos entre Obama y McCain en 2008. "Obama sabía que McCain tenía preparada una intervención muy dura contra él, por lo que decidió tener una intervención con calma, sin tanta agresividad", ha recordado el periodista. Sin embargo, valora que "ya nadie se acuerda de ese debate".

En la misma noche, otra versión decía que Sánchez buscaba "una posición más serena, más equidistante", según explica Sanabria, con el objetivo de captar a los indecisos y moderados. Aunque para muchos fue demasiado tranquilo.

La cuarta versión diría que la gente buscaba en Sánchez 'Rock and roll'. El socialista, sin embargo, no quería dar un espectáculo demasiado 'heavy', sino más bien de música clásica.

Y con más referencias a la música, en la mañana de este viernes, cuando los medios de comunicación hablaban de una "victoria de Feijóo", los del PSOE hablaron de que el público quería a los Rolling Stones, pero que Sánchez trató de dar una versión española. Algo más tipo 'Ella baila sola'.

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