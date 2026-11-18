María Llapart analiza qué puede deparar el debate decisivo entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez de mañana y explica que la relación entre ambos "es prácticamente nula": "En este tiempo no han encontrado un espacio para tener una mínima relación de respeto".

Queda apenas un día para el decisivo cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Feijóo y Más Vale Tarde analiza la última hora con María Llapart, que cree que la tensión de los broncos debates en el Congreso se trasladará al debate.

El motivo, señala, es que "Sánchez y Feijóo tienen una relación prácticamente nula" en la que "a lo largo de este tiempo no han encontrado un espacio para tener una mínima relación de respeto".

En este sentido, la periodista de laSexta en el Congreso asegura que "no es que tengan diferencias ideológicas, sino una relación personal que tiene todos los ingredientes de una enemistad", tal y como se ha visto en las sesiones de control del Congreso, donde se han sucedido las "calificaciones denigrantes, casi humillantes" entre ellos.

A propósito de esto, Llapart destaca que el presidente del Gobierno y el líder de la oposición "no se ven sin cámaras desde 2023": "Imaginaros todo lo que tienen acumulado que se va a poner encima de esa mesa", comenta.

En este debate, la periodista considera que "los dos se la juegan" en un momento de la campaña muy importante. Mientras Sánchez llega en "un momento dulce" en el que está arañando voto, Feijóo llega "con una gran baza": "Puede reprocharle a Pedro Sánchez toda su gestión durante ocho años".

De este modo, Llapart considera que "Feijóo tiene muy claro dónde quiere dar a Sánchez" y apunta cuestiones como la corrupción, la vivienda, la economía "que va muy bien, pero el ciudadano no lo nota" y la inmigración.

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