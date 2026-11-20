Los detalles Feijóo y Sánchez se han enfrentado en una cita clave para las elecciones del 29 de noviembre. Lo han hecho más distanciados que nunca y con las encuestas apuntando a un posible empate técnico. Ahora, la cuestión es quién ha ganado el debate.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo protagonizaron un intenso debate electoral en el que la corrupción fue el tema central, generando gran tensión. Feijóo atacó duramente a Sánchez, enumerando casos de corrupción vinculados al PSOE y acusándolo de convocar elecciones por sumarios de financiación irregular. Sánchez respondió pidiendo perdón por los casos de corrupción y defendiendo la integridad de su gobierno, mientras recordaba los escándalos del PP. También se discutieron temas como vivienda, infraestructuras, economía e inmigración. Sánchez destacó sus políticas de vivienda y crecimiento económico, mientras Feijóo criticó la inacción del gobierno. Ambos candidatos se comprometieron a mantener la revalorización de las pensiones. Al final, Sánchez buscó movilizar a los indecisos del PSOE, mientras Feijóo se mostró satisfecho con su actuación.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se han enfrentado este jueves a su primer cara a cara para las elecciones del 29 de noviembre y se ha podido ver a un presidente del Gobierno comedido frente a un líder de la oposición que ha ido al ataque, especialmente por la corrupción.

Era el cuarto bloque temático y se preveía como uno de los momentos que más tensión iba a generar entre ambos candidatos. Según se ha podido saber estos días, abordar esta cuestión era una exigencia expresa del PP y el PSOE había mostrado reticencias. Cuando ha llegado el momento de abordarlo, Feijóo ha ido con todo contra Sánchez.

"Me daría vergüenza si fuese usted", ha empezado el candidato del PP, que ha continuado con una lista de casos abiertos vinculados al entorno de Sánchez o al PSOE.

"No voy a hablar de su hermano ni de su mujer. Pulseras antimaltrato; Defensa, 6.000 millones en contratos. Solo 18 días después de la moción de censura que nos echó por corrupción a PP del Gobierno hace usted un contrato al Ministerio de Transportes y ahora está investigado por corrupción. Prostitutas con dinero público. Tres presidentes de la SEPI bajo sospecha", ha aseverado Feijóo.

El líder del PP ha continuado con su enumeración, añadiendo que "hasta los jubilados de su partido son presuntos corruptos", en referencia a José Luis Rodríguez Zapatero". Incluso ha acusado a Sánchez de haber convocado elecciones porque "tiene dos sumarios de financiación irregular del PSOE". "131 imputados. Tiene más imputados que diputados", ha lanzado.

Sánchez ha respondido a Feijóo "pidiendo nuevamente perdón por los casos de corrupción que hemos podido sufrir", pero ha asegurado que no va a "aceptar lecciones del PP". "Hemos actuado, pero eso no me impide compartir dos verdades: el mío es uno de los gobiernos más limpios de la historia de la democracia y no voy a aceptar lecciones del PP, que es el partido más corrupto", ha declarado.

Ha continuado recordando también los casos de corrupción que han salpicado al PP: desde Bárcenas, a la financiación en B de su sede en Génova, o los "15 ministros imputados o condenados entre los Gobiernos de Aznar y Rajoy". "No es una opinión, son hechos", ha lanzado, apuntando que el PP "tiene 130 causas abiertas".

Choque por las infraestructuras

Los candidatos también han abordado otros temas clave de la campaña, como la vivienda, la economía, las políticas sociales y la inmigración.

A este respecto, Sánchez ha sacado pecho de sus políticas de vivienda, como la ley estatal de vivienda o la aprobación del decreto Maricarmen. Y ha abogado por "construir, sobre todo, vivienda protegida, rehabilitar y regular" para paliar la crisis de vivienda. Feijóo, por el contrario, le ha reprochado la inacción en este asunto y ha asegurado que, si gobierna, "vamos a construir vivienda, eso no es especular, es bajar los precios".

También han mantenido un importante choque al hablar de infraestructuras, particularmente del sistema ferroviario español. El presidente del Gobierno ha incidido en que se ha aumentado la inversión en mantenimiento, mientras que el 'popular' le ha afeado "bailar a las 48 horas de la tragedia" de Urda que dejó 69 muertos.

"¿Hicieron algo después del accidente de Adamuz? ¿Por qué no reaccionaron ustedes a los 170 fallos de seguridad en el corredor Madrid-Sevilla?", ha preguntado Feijóo. De nuevo, Sánchez ha optado por "pedir disculpas y perdón a las familias de las víctimas del accidente de Adamuz y de Urda". "Es un dolor que me llevaré conmigo", ha esgrimido.

Economía e inmigración

En el aspecto económico, Feijóo ha reprochado a Sánchez la subida de los alimentos, el combustible y la luz; y el presidente ha defendido el crecimiento económico de España. También han mantenido un rifirrafe por las pensiones y los dos se han comprometido a mantener su revalorización respecto al IPC.

El último bloque ha versado sobre la política exterior y la migración, donde Sánchez ha defendido al Gobierno de España como "un faro en defensa del multilateralismo y la paz". "España ha brillado con luz propia en el no a la guerra, la denuncia del genocidio perpetrado por Netanyahu, el no a Trump y la OTAN del 5% en defensa", ha indicado.

Feijóo, sin embargo, le ha criticado por su inacción con la crisis de Ceuta. Le ha preguntado "qué le debe a Marruecos" y ha criticado el aumento de la inmigración irregular.

Al término del debate, Feijóo se ha amparado en su experiencia al frente de la Xunta de Galicia para posicionarse como el gestor que necesita España. Al salir, se ha mostrado contento y satisfecho con su actuación y ha asegurado que "he disfrutado".

Sánchez ha ido "a por los indecisos del PSOE"

Por otro lado, Sánchez ha apelado a la "fuerza de la gente" para llamar a la movilización el 29N. "La fuerza de la gente ha forjado la España que somos hoy, que no se doblega ante los intereses de nadie. Dijeron 'quien pueda hacer, que haga'. Yo te digo: 'Quien pueda votar, que vote'", ha sentenciado.

Al salir, el presidente ha evitado dar declaraciones, pero la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró le ha situado como el ganador del debate y "frente a un Feijóo que nos lleva a los bulos y el barro". En una conversación informal con laSexta ha añadido que Sánchez no quería un combate de "boxeo" y que ha apostado por la moderación.

Fuentes socialistas han indicado a laSexta que "ha mostrado un control fantástico del tono y el mensaje". "No ha ido a por el voto convencido, sino a por los indecisos del PSOE, que están en su flanco más moderado y que lo que esperan ver es precisamente eso: un presidente serio, institucional, que conoce los temas y que no necesita mentir o caer en la hipérbole para defenderlos", han expresado.

Preguntado por si su estrategia de evitar la pelea puede haber decepcionado a sus votantes, fuentes cercanas al entorno de Sánchez han argumentado que "nuestro mundo tiene sus mítines. Esto es un cara a cara para militantes y no militantes, son frecuencias distintas".

Puedes ver íntegro el debate cara a cara Sánchez-Feijóo en atresplayer

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