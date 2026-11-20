Patrycia Centeno analiza los gestos de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo durante el cara a cara, valorando que "estaban muy nerviosos" y cuáles eran sus intenciones.

El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo generó comentarios por su tenso apretón de manos, que, según la experta en comunicación no verbal Patrycia Centeno, careció de contacto visual, lo que indica falta de cordialidad. Sánchez vistió un traje marrón topo con corbata roja, considerado "arriesgado" por Centeno, mientras que Feijóo optó por un traje azul y corbata verde, asociada a una posible coalición con Vox. Feijóo fue criticado por gestos de acusación con el dedo, considerados de "mala educación". Ambos candidatos mostraron nerviosismo, con Feijóo bebiendo agua frecuentemente y Sánchez mostrando una "cara de póker" al recibir acusaciones. Al finalizar, Sánchez mostró incomodidad, quedándose solo mientras el equipo de Feijóo celebraba.

El tenso apretón de manos entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo dio que hablar este jueves durante el cara a cara entre los candidatos socialista y popular. Y es que los gestos pueden llegar a decir mucho. Al respecto, la experta en comunicación no verbal Patrycia Centeno destaca que no hubo sacudidas de mano ni contacto visual, por lo que no considera que aquello fuera realmente un saludo: "Si no hay contacto visual, tampoco hay saludo, porque no le está deseando nada bueno a tu contrincante".

También en esta primera imagen, muchos fijaron la vista en el traje de Sánchez, de color marrón topo, con una corbata roja y una pulsera del mismo color. Aunque es habitual que el socialista opte por una corbata en alusión a su partido en este tipo de encuentros, la experta considera que su vestimenta era "arriesgada", quizás "demasiado". Señala que, junto con el fondo gris, el conjunto ofrecía una imagen algo "triste".

Feijóo, por su parte, optó por una vestimenta más clásica, con un traje azul, aunque innovó con una corbata verde. "Creo que eso estaba muy milimetrado, hace mención a ese Gobierno que, si se produce, sería con Vox", valora Centeno.

La "mala educación" de Feijóo, también en sus gestos

Tras el debate, Sánchez habló de la "buena política" del PSOE frente a la "mala educación" del PP, algo que, en cierto modo, también se refleja al analizar los gestos de Feijóo. Uno de los movimientos más repetidos por el popular fue señalar a su contrincante con el dedo, un movimiento que Centeno interpreta como una intención de "reprochar" o "acusar". "Es de mala educación", coincide.

Además, la experta da un consejo a los candidatos para este tipo de debates: "En un candidato a la presidencia buscamos más un gesto de proposición, que se hace con las palmas abiertas". Y rompe una lanza en favor del socialista: "Ese gesto lo vimos más en Pedro Sánchez".

Los nervios deshidratan

Feijóo bebió agua en 13 ocasiones, algo que, según Centeno, no es recomendable. "Decimos a los candidatos que intenten no beber mucha agua y que, si lo hacen, lo hagan de una forma más discreta", explica. A su juicio, el popular no consiguió disimularlo: "Tenía mucho protagonismo en los planos de escucha".

No obstante, la experta justifica que los nervios suelen deshidratar mucho, lo que explicaría que el líder del PP recurriera constantemente al vaso de agua. También se fija en que daba tragos cortos, lo que podría indicar que intentaba contenerse. "Los dos estaban muy nerviosos", apunta.

La 'poker face' de Sánchez

También en relación con los planos de escucha, Centeno hace hincapié en la "cara de póker" de Sánchez, a quien considera "más expresivo que Feijóo". Destaca que, cuando el popular lanzaba "acusaciones muy fuertes", el presidente trataba de mostrar "indiferencia": "Bajaba la mirada, parpadeaba... Como si estuviera muy cansado".

Sin embargo, también miraba mucho a cámara, es decir, directamente al electorado. De hecho, la experta distingue dos versiones de Sánchez: una más feliz, cuando se dirige a la ciudadanía, y otra más apagada, cuando habla con la oposición. No obstante, considera que esta actitud "se debería enfrentar de otra manera", porque cuando se habla con un candidato "también se está intentando convencer".

Para terminar, Centeno también destaca la "incomodidad" de Sánchez al acabar el encuentro. Mientras el equipo de Feijóo salió a celebrar el resultado, el presidente se quedó "solo, deambulando".

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