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Sigue toda la programación de laSexta en directo, con todos los programas, informativos y la última actualidad política. De lunes a domingo, puedes ver en directo los informativos de las 14:00h y de las 20:00h, con Helena Resano y Rodrigo Blázquez. Entre semana, puedes ver Aruser@s desde las 7:30h de la mañana, antes de dar paso a Al Rojo Vivo, con Antonio G. Ferreras, a partir de las 11:00h de la mañana. De lunes a viernes, también puedes seguir Zapeando a partir de las 15:30h, Más Vale Tarde desde las 17:00h y ya por las noches, a las 20:55h, el otro informativo de laSexta, laSexta Clave, para cerrar, de lunes a jueves, con El Intermedio, antes de dar paso a la programación de 'prime time'.Los fines de semana también puedes ver en directo La Roca, con Nuria Roca, desde las 15:30h, y los sábados por la noche, laSexta Xplica. Estos son algunos de los programas que puedes ver en directo desde laSexta.com, pero puedes consultar también la programación diaria.

Las 6 de laSexta

  1. Marlaska ordena a la Policía no usar gas lacrimógeno en las manifestaciones y pide investigar las actuaciones durante la huelga
  2. El Gobierno esquiva el rechazo de PP, Vox y Junts y saca adelante el decreto que prohíbe los desahucios hasta 2031
  3. Barricadas en Barcelona: varios encapuchados prenden fuego, destrozan mobiliario urbano y se enfrentan a los agentes
  4. La jueza Tardón imputa al exdelegado del Gobierno en Ceuta y le cita a declarar el próximo 18 de noviembre
  5. La Fiscalía Europea investiga un posible fraude de fondos europeos en las pulseras contra los maltratadores
  6. Nvidia ultima el cese de Jensen Huang como consejero delegado tras conocerse una nueva relación extramarital