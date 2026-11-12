Sigue toda la programación de laSexta en directo, con todos los programas, informativos y la última actualidad política. De lunes a domingo, puedes ver en directo los informativos de las 14:00h y de las 20:00h, con Helena Resano y Rodrigo Blázquez. Entre semana, puedes ver Aruser@s desde las 7:30h de la mañana, antes de dar paso a Al Rojo Vivo, con Antonio G. Ferreras, a partir de las 11:00h de la mañana. De lunes a viernes, también puedes seguir Zapeando a partir de las 15:30h, Más Vale Tarde desde las 17:00h y ya por las noches, a las 20:55h, el otro informativo de laSexta, laSexta Clave, para cerrar, de lunes a jueves, con El Intermedio, antes de dar paso a la programación de 'prime time'.Los fines de semana también puedes ver en directo La Roca, con Nuria Roca, desde las 15:30h, y los sábados por la noche, laSexta Xplica. Estos son algunos de los programas que puedes ver en directo desde laSexta.com, pero puedes consultar también la programación diaria.