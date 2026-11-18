El contexto El celebrado el 10 de julio de 2023 fue el único debate a dos, entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, de esas elecciones generales. Este jueves, volverán a enfrentarse en un debate decisivo que se verá en laSexta.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se preparan para un nuevo debate cara a cara en laSexta, tras tres años y medio desde su último encuentro en Atresmedia, caracterizado por la dureza y las constantes interrupciones. Este debate, que se celebrará el jueves 19 de noviembre, es crucial para captar el voto de los indecisos de cara a las elecciones del 29N. En su anterior enfrentamiento, la moderadora Ana Pastor y el coordinador Vicente Vallés tuvieron que llamar al orden a ambos candidatos. Las acusaciones sobre pactos con Vox y Bildu dominaron el debate, con Sánchez criticando los acuerdos del PP con Vox y Feijóo respondiendo con las alianzas del PSOE con Bildu. Sánchez propuso un intercambio de nombres de responsables institucionales de ambos partidos, mientras Feijóo sugirió un pacto de abstención en la investidura si uno de ellos resultaba el candidato más votado.

Han pasado tres años y medio de la última vez que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo debatieron frente a frente. Fue aquí, en Atresmedia, y la dureza entre los candidatos fue absoluta. Un adelanto de lo que, quizás, volvamos a vivir este jueves.

Porque en la noche del jueves 19 de noviembre se va a celebrar el cara a cara que va a marcar la campaña para las elecciones del 29N. El debate entre el candidato del PSOE y del PP, entre Sánchez y Feijóo, que podrán seguir en laSexta.

Todo puede pasar en este debate y tanto Sánchez como Feijóo se juegan el voto de los indecisos. Habrá que esperar a ver cómo se desarrolla, pero hay que recordar que en su último cara a cara reinó la tensión y las constantes interrupciones.

No se pisaron y cortaron el turno de palabra del otro ni uno ni dos veces. De hecho, la entonces moderadora, que repite en el debate de este jueves, Ana Pastor, tuvo que llamarles al orden en varias ocasiones. Lo mismo tuvo que hacer Vicente Vallés, también coordinador del encuentro, que no dudó en llamar la atención tanto a Feijóo como a Sánchez.

Acusaciones por pactar con Vox o Bildu

Tampoco respetaron los bloques temáticos en lo que se dividía el debate a dos para las elecciones de 2023. Porque, aunque el tema de los posibles pactos para gobernar estaba previsto que fuera tratado en el tercer tramo, Sánchez y Feijóo se lo echaron en cara el uno al otro desde el principio.

"El señor Feijóo ha firmado 140 acuerdos en ayuntamientos y comunidades autónomas con el señor Abascal. PP y Vox son lo mismo", atacó el candidato del PSOE. "De pactos, usted no puede dar ninguna lección", respondió el popular.

Sánchez fue a por su rival por sus pactos con la extrema derecha de Vox y Feijóo contratacó sacando a Bildu. "Usted pacta con Bildu. ¿Pero si Bildu es su socio?". "¿Cómo que socio? Nosotros no gobernamos con Bildu, ustedes sí gobiernan con Vox", dijo Sánchez.

Y, en medio de tanta acusación de quién pacta con quién, Pedro Sánchez propuso un reto: "Le propongo a usted que hagamos un ejercicio, que vayamos intercambiando nombres de responsables institucionales de Vox y de Bildu que hayan sido aupados, o bien por el PP en el caso de Vox, o bien por parte del PSOE en el caso de Bildu".

Como escudo, Feijóo puso sobre la mesa un acuerdo que no se cumplió. "Hagamos este pacto y lo firmo en este momento delante de los españoles. Si usted es el candidato más votado en las elecciones, yo me voy a abstener en la investidura. Si lo soy yo, se va a abstener usted", dijo.

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