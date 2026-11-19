cara a cara
El tenso saludo entre Sánchez y Feijóo al inicio del cara a cara electoral: "Bueno, ya es suficiente"
Los candidatos de la presidencia han posado ante los fotógrafos sin apenas mirarse.
Resumen IA supervisado
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo protagonizaron un tenso saludo al inicio del cara a cara electoral en la Academia de la Televisión. Sin apenas mirarse, intercambiaron un apretón de manos frente a las cámaras. El saludo se prolongó unos segundos más por petición de los fotógrafos, lo que generó comentarios entre los candidatos. Sánchez, entre risas, indicó que era suficiente, mientras la moderadora, María Casado, intervino pidiendo que no los agotaran antes de comenzar. Desde el plató de Al Rojo Vivo, resaltaron la tensión del momento, destacando que "no se miran ni cuando se dan la mano".
* Resumen supervisado por periodistas.
Los candidatos a la presidencia Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han protagonizado un tenso saludo al inicio del cara a cara electoral de esta noche, que tiene lugar en la Academia de la Televisión. Sin apenas mirarse a las caras, los dos candidatos se han encontrado frente a las cámaras antes de comenzar el debate y han intercambiado un apretón de manos mientras los fotógrafos captaban el momento.
El saludo se ha alargado unos segundos de más a petición de los fotógrafos, lo que ha generado algunos comentarios ente quienes posaban. Sánchez, entre risas, ha respondido: "Bueno, ya es suficiente" ante las sucesivas peticiones. La moderadora, María Casado, también ha intervenido con un "bueno, chicos, no me los agotéis antes de empezar".
Desde el plató de Al Rojo Vivo han destacado la tensión del momento, señalando que "no se miran ni cuando se dan la mano". Otros han bromeado señalando que "tratan de sonreír para que no se note que están nerviosos".
Puedes ver íntegro el debate cara a cara Sánchez-Feijóo en atresplayer
*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido