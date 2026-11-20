El contexto El sospechoso, que fue detenido este martes, ha quedado en libertad tras pasar a disposición de la Audiencia Nacional, ya que la Fiscalía no solicitó su ingreso en prisión. El arrestado también actuaba como intermediario de captación de nuevos simpatizantes y remitía a los interesados a un sistema de reclutamiento.

La Policía Nacional ha detenido en Burgos a un hombre vinculado a la organización ciberterrorista prorrusa NoName057(16), responsable de unos 450 ciberataques en España desde 2024. El detenido, que realizaba propaganda y captación para el grupo, fue arrestado y puesto en libertad tras declarar ante la Audiencia Nacional. Se le atribuyen delitos de integración en organización terrorista, enaltecimiento del terrorismo y tenencia de armas. Durante la operación, se incautaron armas, municiones y criptomonedas. El Consejo de la UE sancionó a NoName057(16) por ciberataques, incluyendo acciones contra instituciones españolas y apoyo a Ucrania.

La Policía Nacional ha detenido en Burgos a un hombre que había implantado físicamente en España la primera célula de la organización ciberterrorista prorrusa NoName057(16), a la que se atribuyen desde 2024 cerca de 450 ciberataques en España contra instituciones, bancos o transportes. Según informa este viernes la Dirección General de la Policía Nacional, el detenido realizaba labores de propaganda, enaltecimiento y captación en favor de NoName057(16), y difundía en redes llamamientos a ciberatacar las instituciones del Estado o a enfrentarse a la policía.

El sospechoso, que fue detenido este martes, ha quedado en libertad tras pasar a disposición de la Audiencia Nacional, ya que la Fiscalía no solicitó su ingreso en prisión, explican a EFE fuentes jurídicas. El arrestado también actuaba como intermediario de captación de nuevos simpatizantes y remitía a los interesados a un sistema de reclutamiento vinculado a la organización.

Según los investigadores, este individuo constituía la primera implantación física consolidada de NoName057(16) en nuestro país, cuya actividad se había limitado hasta ahora al ciberespacio, por lo que con su arresto se frustra el inicio de las acciones violentas.

Incautados un fusil, carabinas y escopetas

En la operación, llevada a cabo por agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, se han intervenido un fusil semiautomático con culata plegable, carabinas, escopetas y cargadores de alta capacidad, además de 5.000 cartuchos entre los que figura munición militar.

Entre las armas halladas en el arsenal también hay siete defensas artesanales, que tenían tornillos incrustados, así como varias extensibles, lanzas desmontables de doble filo, un puño americano y un aerosol no homologado. Los agentes han intervenido además tres monederos físicos de criptomonedas con fondos en bitcoin, de origen desconocido. De comunidades conspirativas a la violencia Según las pesquisas policiales, el arrestado pasó de moverse entre comunidades conspirativas de Internet hasta participar activamente en un canal de difusión en el que se ensalzaban las acciones de este grupo ciberterrorista.

El detenido llegó a desplegar adhesivos con códigos QR que conducían a los canales de la organización en Burgos, Palencia, Lerma (Burgos), Valladolid, Zaragoza, Logroño, Aranda de Duero (Burgos) y Madrid.

El Consejo de la Unión Europea sancionó oficialmente a NoName057(16) en el marco de su régimen de sanciones contra los ciberataques. Además, a este grupo se le atribuyen intentos de interferencia durante las elecciones generales de julio de 2023, así como campañas de ataques contra organismos públicos de países que apoyan a Ucrania. La forma de actuar de esta organización consiste en ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) a páginas web de estas instituciones.

En el caso de España, actuaron contra la página del Ministerio del Interior y la Junta Electoral Central. Al detenido se le atribuyen los delitos de integración en organización terrorista, enaltecimiento del terrorismo y tenencia y depósito de armas y municiones. En la operación, dirigida por la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Plaza n.º 1, y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, también ha participado la Brigada Provincial de Información de Burgos.

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