Los detalles laSexta también ha desvelado imágenes que plasman cómo, a cinco minutos del inicio del cara a cara hace tres años, con Sánchez y Feijóo sentados ya en la mesa, se vivía una tensión altísima entre ambos.

Este jueves se celebra un nuevo cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, previo a las elecciones del 29 de noviembre. No es la primera vez que debaten en este formato, ya que lo hicieron hace tres años en un debate de Atresmedia. En esa ocasión, la relación entre ambos fue tensa y Ana Pastor fue una de las moderadoras. Este jueves, laSexta ha emitido imágenes inéditas de ese debate, mostrando la tensión desde el inicio. Sánchez estaba muy concentrado, ajustándose el traje y hablando con su asesor. Feijóo intentó romper el hielo preguntando sobre una imagen de Moncloa, pero la tensión persistió.

Este jueves se celebra el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, pero no es la primera vez que ambos van a debatir en este formato. Hace tres años lo hicieron en el debate organizado por Atresmedia y allí ya se pudo ver la mala o nula relación entre los dos candidatos. Ana Pastor estuvo presente como una de las moderadoras.

De hecho, en la noche de este jueves, laSexta ha emitido unas imágenes inéditas de dicho cara a cara de 2023. Un documento que muestra un tema del que se ha hablado mucho en esta campaña electoral, de la relación no positiva entre Sánchez y Feijóo.

Pero que también nos enseña la llegada de ambos políticos, que fue muy curiosa. Había una tensión altísima desde ese momento y el debate no había ni comenzado. Ese encuentro fue moderado por Vicente Vallés y Ana Pastor y ha sido esta última la que ha explicado los detalles.

Por ejemplo, que el saludo ya mostró cómo iba a ser el encuentro. Seco y duro. Pero también los minutos previos a que comenzaran las preguntas.

Sánchez estaba hiperconcentrado en 2023. En dichas imágenes hasta ahora no conocidas, se ve al socialista ajustándose el traje y hablando con su entonces asesor, Óscar López. También sonriendo y hasta paseando por el plató, hasta que quedaban pocos segundos, que le iba cambiando el rictus.

También se han desvelado imágenes que plasman cómo, a cinco minutos del inicio del cara a cara hace tres años, con Sánchez y Feijóo sentados ya en la mesa, continuaba la tensión.

De fondo se ve una fotografía de Moncloa y Feijóo intenta romper el hielo. Le preguntó a Sánchez si la imagen era real y esta fue la respuesta de Sánchez: "Sí, es la puerta de la Moncloa".

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