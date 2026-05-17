¿A quién puede beneficiar una participación alta en las elecciones de Andalucía?

En el primer avance de participación los datos no eran muy halagüeños, pero el segundo avance muestra un incremento considerable en la participación en las elecciones andaluzas. ¿Pero a quién beneficia?

En el primer avance de participación de estas elecciones andaluzas no era muy esperanzador. Pese a que los diferentes partidos no han hecho más que llamar al voto, a las 11:30h de la mañana habían acudido a las urnas un 15,10% de los electores, algo por debajo de las últimas elecciones aunque un dato bastante similar. Sin embargo, a las 18:00h el 52,16% de los votantes ya había introducido su papeleta en la urna, lo que supone un 7% más que el dato registrado a la misma hora hace cuatro años.

En las últimas elecciones, la participación total fue de las más bajas de la historia, concretamente la segunda, sólo por detrás de la registrada en las elecciones de 1990. Desde 2004, la participación no ha hecho más que caer, con la excepción de los comicios del año de los indignados (15M), el 2015, cuando subió algo, pero poco: menos de dos puntos con respecto a las anteriores.

Que la participación suba es un hecho positivo siempre, independientemente de la razón por la que el electorado decida acudir a las urnas, porque al fin y al cabo, el voto es el mayor instrumento de cambio que existe en una democracia como la española. ¿Y es real que la participación alta beneficia principalmente a los partidos de izquierda? Lo cierto es que no se puede afirmar esto.

Los expertos son conscientes de que los sectores de la izquierda son más difíciles de movilizar, por lo que se tiende a pensar que cuanto mayor sea la participación, más votos recibe la izquierda. Esto ha ocurrido en algunos casos, aunque no siempre, y en cualquier caso, hasta que se acabó el bipartidismo en España: en 2015 la tendencia cambió y los Parlamentos empezaron a vivir una fragmentación que iba mucho más allá de los dos colores mayoritarios, rojo y azul, socialista y popular.

En Andalucía, el voto ha sido históricamente socialista, por lo que hasta que el PP ganó unas elecciones (2012), no se puede afirmar que la participación haya beneficiado a uno u otro. Con respecto a una mayor participación, suele apuntar hacia una menor distancia entre las dos opciones principales: en el caso andaluz, por ejemplo, las elecciones en las que menor participación se registró (1990), el PSOE se hizo con 62 escaños y el PP con 26, una diferencia de 36 escaños. En las de mayor participación (1996), los socialistas sumaron 52 y los populares, 40: la diferencia se redujo hasta los 12 escaños.

Así afecta la participación a los resultados

Habrá que esperar a que se conozcan los resultados de las elecciones andaluzas para saber si la participación ha podido tener algún efecto en los datos. A partir de las 20:43, la Junta Electoral dará luz verde a la publicación de datos, que si bien estaba prevista para las 20:00h se ha tenido que retrasar por un incidente en un colegio electoral de Sevilla. Aquí puedes consultar todos los resultados de cada provincia y de las capitales de provincia:

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