¿Cuál ha sido la participación en las elecciones de Andalucía a lo largo de la historia?

Una mujer observa las papeletas para ejercer su derecho al voto durante el día de las elecciones a la presidencia de la Junta de Andalucía a 19 de junio

Existe una teoría que dice que una mayor participación suele beneficiar a los partidos de izquierda. No siempre esta máxima encaja con la realidad. Estos son los datos de las elecciones andaluzas a lo largo de los años.

La participación en unas elecciones depende de muchos factores; uno de ellos es, de hecho, el tipo de elección. Cuando se trata de elecciones municipales, la participación suele ser mayor: aquí coinciden varios factores, además de la implicación del electorado en lo que considera que es una política más de proximidad —no es lo mismo elegir al presidente del Gobierno que tomará decisiones para todo el país que al alcalde que marcará tu futuro en tu municipio—, las elecciones municipales suelen celebrarse, además, de manera conjunta con el grueso de las autonómicas, lo que hace que se facilita la participación.

También depende del momento en el que se celebren las elecciones —cerca de las vacaciones, por ejemplo, la participación suele ser más baja—, tanto es así que Juanma Moreno localizó un momento que consideró propicio para celebrar las elecciones de hoy, evitando el momento en el que tienen lugar la mayor parte de las ferias andaluzas más populares de la región, pero también tratando de sortear la visita del papa León XIV a España.

Más allá de esto, hay factores relacionados con el activismo y la desafección política que pueden hacer que suba o baje la participación. Y no siempre se cumple esa máxima de que las elecciones con mayor participación benefician a la izquierda. Si bien es cierto que los sectores ideológicos más próximos a la izquierda suelen ser más críticos y, por lo tanto, más difíciles de movilizar, no siempre hay relación entre participación y resultado.

¿Y qué ocurre en Andalucía? Eso mismo, que no existe esa relación: tanto en las elecciones donde la participación fue más baja como en las que fue más alta, el partido más votado fue el PSOE. Andalucía ha sido una región históricamente socialista: hasta 2012, nunca había ganado el Partido Popular unas elecciones e incluso aquel año no pudo gobernar, gracias a un pacto entre el PSOE e Izquierda Unida.

En 1996 se registró la tasa más alta de participación de la historia andaluza hasta la fecha: casi un 78% del electorado acudió a las urnas para depositar sus papeletas en unos comicios que tuvieron que ser adelantados. El Gobierno no era capaz de gobernar, al estar en minoría y enfrentarse continuamente al rechazo de PP e Izquierda Unida, y tuvo que adelantar la cita electoral.

En aquellas elecciones, los socialistas recuperaron siete de los escaños que habían perdido en las anteriores, y aunque no fueron suficientes para alcanzar la mayoría absoluta (eran sólo 52), el socialista Manuel Chaves logró ser investido gracias al apoyo de los cuatro diputados del Partido Andalucista.

Hasta ahora, la participación en Andalucía no ha bajado del 55%, que es una cifra ya de por sí bastante baja. Casi la mitad de los votantes escogieron a Manuel Chaves (PSOE) para gobernar.

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